Медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирске

  • 16/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Медианная зарплата на удалёнке выросла до 76 тысяч рублей в Новосибирской области
Самыми высокооплачиваемыми работниками на дистанте стали специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга

Несмотря на сокращение числа вакансий на рынке труда, удаленная работа набирает популярность. Сегодня каждое десятое предложение о работе в России позволяет работать из дома.

По данным hh.ru, за девять месяцев 2025 года число удаленных вакансий по всей стране выросло на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года и достигло 745 тысяч (9% от всех предложений). В Новосибирской области количество дистанционных вакансий за этот же период увеличилось на 8%.

Опрос, проведенный аналитиками платформы летом 2025 года, показал, что только 16% сотрудников готовы вернуться с удаленки в офис. 23% предпочитают работать из дома, 26% выбирают гибридный режим, а 35% готовы переходить на удаленку при необходимости.

Теперь дистанционная работа — это не бонус, а обязательное требование. Почти половина кандидатов (48%) учитывают её наличие при выборе работодателя. Высокий доход остается на первом месте (79%), а гибкий график — на втором (53%).

Зарплатные предложения в дистанционных вакансиях стали более привлекательными. В этом году медианная зарплата в таких должностях в Новосибирской области достигла 76 тысяч рублей, увеличившись на 26%, или 15,9 тысяч рублей, по сравнению с прошлым годом.

— В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удаленке вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентистс медианной зарплатой 251,4 тыс. рублей, на втором месте —DevOps-инженер (250,9 тыс. рублей). Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.),сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.), — говорится в сообщении hh.ru.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы разместили более 30 тысяч резюме по рабочим специальностям.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

