Мэр Новосибирска Кудрявцев высказался о Хилокском микрорайоне Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том что в Хилокском микрорайоне города наводится порядок.

— Ведём работу совместно с прокуратурой, полицией, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Вместе с ними реализуем комплексную «дорожную карту» по наведению порядка на этой территории. Напомню только про некоторые направления этой работы. Регулярно проводим рейды по пресечению стихийной торговли — в этом году 40 рейдов, изымаем товары, транспорт, штрафуем нарушителей, — рассказал Кудрявцев.

Так, с его слов, в результате жестких мер в микрорайоне снесли около 20 незаконных построек. Изъята часть земель для муниципальных нужд, где раньше велась торговля и предпринимательская деятельность. Несмотря на сопротивление, ограничено движение фур по улице Малыгина и отремонтирована дорога.

Однако, как отмечает глава столицы Сибири, объём задач по развитию Ленинского района гораздо больше. Для более эффективной работы для решения поставленной задачи нужен комплексный подход и поддержка всех уровней власти.

— Приоритетами остаются расселение аварийных домов на улице Малыгина — решение об этом уже принято — и рекультивация Левобережного полигона. Это капиталоёмкие, сложные вопросы. Мы открыты к тесному взаимодействию и рассчитываем на конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами, — подчеркнул глава города.

Напомним, 18 сентября лидер ЛДПР Слуцкий рассказал президенту Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что жители аварийных домов на Малыгина получат новое жильё в Новосибирске в 2026 году.