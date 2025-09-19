Ставку по ипотеке при рождении третьего ребенка в России предлагают снизить до 4%

В Госдуме рассматривают предложения по снижению ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, при рождении третьего ребенка ставка может снизиться до 4%, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что при рождении первого ребенка ставка будет повышенной, но ниже рыночной — около 10%. При рождении второго ребенка останется на уровне сегодняшней семейной ипотеки — 6%. Для третьего ребенка предусмотрены варианты: от 2% до 4%.

При появлении в семье близнецов или двойняшек ставка будет рассчитываться как за второго ребенка и составит 6%.

По словам депутата, когда закон будет принят, рыночная ставка может достигнуть 12%.

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков ранее сообщал, что Минфин изучает возможность снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.

По данным Росреестра, за восемь месяцев 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 47 605 ипотечных сделок. Большая часть этих займов приходится на льготную ипотеку, в том числе, семейную. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, максимальный кредит по семейной ипотеке при первоначальном взносе 30% позволяет купить квартиру в новостройке 47 м2. За год площадь доступного жилья по льготному кредиту уменьшилась на 4 м2 или на 8,5%.

— Как ни печально сознавать, но семейная ипотека стимулирует строительство некомфортных семейных квартир из-за низкого лимита, — говорит эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что семейная ипотека на вторичное жилье теперь доступна в малых городах Новосибирской области.