Мэр Новосибирска отреагировал на комментарий Путина о СКИФе

  • 19/12/2025, 19:11
Автор: Юлия Данилова
Мэр Новосибирска отреагировал на комментарий Путина о СКИФе
Город также работает на привлечение молодых специалистов

Максим Кудрявцев сообщил, что Новосибирск будет вести работу по созданию условий для привлечения молодых специалистов, в том числе для работы на СКИФе.

— Для нас задача номер один — не только построить уникальные объекты, но и создать условия, в которых молодые специалисты захотят жить и работать в Новосибирске: современная городская среда, жильё, транспорт, социальная инфраструктура, возможности для профессионального роста, — подчеркнул Кудрявцев.

Он напомнил, что город со своей стороны эту работу ведёт и будет усиливать.

— Развитие Академгородка, поддержка научных коллективов, участие Новосибирска в федеральных научных программах — наш стратегический приоритет. Проект СКИФ — новый этап в развитии Академгородка и всей научной инфраструктуры Сибири, — заявил Кудрявцев.

Во время прямой линии с президентом России Владимир Путин не исключил, что приедет в Новосибирск на открытие ЦКП СКИФ, а также рассказал о том, как необходимо поддерживать молодых ученых, чтобы они не уезжали. Среди мер поддержки: зарплаты, жилье, условия жизни и понятный горизонт финансирования исследований.

Технический запуск проекта ожидается до конца 2025 года, исследования начнутся в 2026 году

Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска, автор: пресс-центр мэрии.

