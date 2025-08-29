Три проекта станций второй очереди ЦКП «СКИФ» представлены на Технопроме

На заседании научного комитета ЦКП «СКИФ» в рамках ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» прошло обсуждение новых станций центра синхротронного излучения. Как отметили участники совета, они детально проработаны, готовы к получению финансирования и строительству.

Заведующий научно-технологическим отделом ЦКП «СКИФ» Антон Николаенко представил проект станции 1-8: «Метрология и спектроскопия в мягком рентгеновском диапазоне». Он пояснил, что частично станция уже функционирует в ИЯФ СОРАН, и, когда появится финансирование, ее можно будет реализовать «достаточно быстро и за небольшие деньги». В ее задачи может входить калибровка астрономической аппаратуры космического базирования, работа с функциональными и конструкционными материалами для climate-neutral solutions, новыми типа катализаторов, батарей, термоэлементов и т.д., биологическая очистка стоков, а также исследование процессов горения.

— К примеру, если биологическое топливо не полностью сгорает, то возникает масса соединений, в том числе токсичных. Их изучение позволяет определить направление улучшения работы с биотопливом, добиться улучшения его сгорания. В России таких станций нет, — рассказал Николаенко.

Он подчеркнул, что за последние два года сделано много оборудования для «СКИФ», которое может использоваться для станции.

— При подписании укладываемся в два года и по цене в три раза меньше, чем стандартная станция на ЦКП «СКИФ» (350 млн рублей), — добавил он.

НГТУ НЭТИ презентовал станцию 2-1: «Инженерное материаловедение», на которой впервые в мире будет использоваться оптическая схема для фокусировки высокоэнергетического рентгеновского излучения.

Как пояснил заведующий научно-исследовательской лабораторией физико-химических технологий и функциональных материалов, профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ, руководитель проекта «Научные станции НГТУ в ЦКП «СКИФ» программы «Приоритет-2030» Иван Батаев, станция предназначена для исследования технологий, которые используются в промышленности при производстве и обработке различных конструкционных материалов: металлов, керамик, композитов, порошковых смесей, сложных химических соединений.

— Ученые будут исследовать, как ведут себя материалы в различных технологических процессах, таких как сварка, литье, термическая обработка и обработка давлением. Кроме этого, ученых интересуют вопросы прочности, пластичности, разрушения, поведения при циклических нагрузках, так называемая усталость материалов, — добавил Батаев.

Расчетная стоимость проекта, указанная в презентации, — 2,3 млрд рублей. Срок ее запуска — три года с подписания договора.

Руководитель лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ, д. ф.-м. н. Валентин Борщевский представил станцию 2-2: «Белок». По его словам, оборудование установки позволит изучать кристаллы микронных размеров и «наблюдать» за изменениями пространственной структуры макромолекулярных комплексов с атомарным разрешением во время прохождения биохимических реакций.

— Станция позволит определять структуры самых сложных для исследования объектов, таких как мембранные белки, макромолекулярные комплексы, образованные белками и нуклеиновыми кислотами, комплексы белок-лиганд и антиген-антитело. Такие вещества играют важную роль в различных биохимических процессах и являются перспективными мишенями при разработке лекарств для борьбы с онкологическими, вирусными, аутоиммунными, нейродегенеративными и другими заболеваниями, — перечислил Борщевский.

Работа на станции будет интересна как научному сообществу, так и фарминдустрии, поскольку полученные результаты позволяют ускорить поиск лекарственных соединений и создание антител с повышенной чувствительностью к патогену.

Как отмечалось на заседании научного комитета, начало финансирования станций второй очереди ожидается в 2027 году.

Напомним, ранее ЦКП «СКИФ» и отделение физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси заключили меморандум о создании совместной экспериментальной станции в рамках второй очереди «СКИФ» — «БелРос-СИ». Она предназначена для проведения исследований в области материаловедения, микроэлектроники, физико-химических технологий, биологических и медицинских применений.

Стоит также отметить, что в рамках Технопрома директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев обозначил перспективы запуска первой очереди синхротрона.

— К концу года — выполнение указа президента о создании источника синхротронного излучения. С января 2026 года начнем комплексные пусконаладочные работы. В апреле-мае надеемся получить первый поток синхротронного излучения. Первые эксперименты с пользователями рассчитываем начать летом 2026 года, — отметил он.

На форуме ЦКП «СКИФ» подписал соглашение о создании консорциума с индустриальными партнерами и институтами, которые готовы проводить эксперименты с синхротронным излучением на ЦКП «СКИФ».

Ранее редакция сообщала о том, что определены все производители оборудования для первой очереди станций «СКИФ».