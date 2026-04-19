Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Медицина

Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для реализации проекта планируется привлекать инвестора

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Сроки реализации инвестиционного проекта и объем инвестиций в настоящее время не определены.

— Определение инвестора для реализации проекта будет осуществляться в порядке конкурсных процедур, — отметили в мэрии

Ранее редакция сообщала о том, что одиннадцать инвестиционных проектов на 19 млрд запланированы в Новосибирске. Срок их реализации — до 2030 года. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Все материалы

Регионы : Новосибирск

Теги : медицинский центр инвестиции

15
0
0
Предыдущая статья
Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

Читать полностью

Автор: Юлия Данилова

Читать полностью

Автор: Юлия Данилова

Читать полностью

Автор: Юлия Данилова

Читать полностью

Автор: Оксана Мочалова

Читать полностью

Автор: Оксана Мочалова

Читать полностью
Актуальный разговор

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Недвижимость Общество

Власть Общество

Авто Общество

Бизнес Власть

Общество Спорт

Бизнес Общество

Город Общество

Власть Общество

Власть Общество

Бизнес

Бизнес Общество

Общество

Авто

Общество Финансы

Общество

Общество

Бизнес

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Прямым текстом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности