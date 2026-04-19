Мэрия Новосибирска готовит участок для медцентра на Титова

Департамент инвестиций мэрии Новосибирска совместно с профильными структурными подразделениями мэрии прорабатывает возможность реализации инвестиционного проекта по строительству медицинского центра с выделением помещений для муниципальных учреждений в сфере образования и (или) спорта улице Титова, 232,а. Информация об этом размещена в инвестиционном паспорте города на 2026 год. Площадь участка составляет 2770 кв метров.

— В целях реализации проекта требуется приведение земельного участка в соответствие с требованиями градостроительного законодательства и определение муниципального учреждения города, выступающего в качестве инициатора проекта, для организации работы, — говорится в ответе департамента, полученном в ответ на запрос редакции Infopro54.

Сроки реализации инвестиционного проекта и объем инвестиций в настоящее время не определены.

— Определение инвестора для реализации проекта будет осуществляться в порядке конкурсных процедур, — отметили в мэрии

