Мэрия Новосибирска изымает участки и дома под новую школу в Октябрьском районе

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 29 января подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в Октябрьском районе для муниципальных нужд. В документе перечислены участки, частные дома и гаражи на улицах Якушева, Маковского, Зыряновской. На их месте планируется строительство новой школы.

На территории, ограниченной указанными улицами, находятся 16 частных домов разного времени постройки. Среди них есть очень старые, полуразрушенные и пустующие. Но у каждого из этих домов есть собственник, и объекты будут выкупаться. Деньги получат и собственники гаражных боксов, которые расположены в двух зданиях по адресам Якушева, 21/1 и Якушева, 21а. Изъятию также подлежат 18 земельных участков.

На этой же территории находится памятник архитектуры 1912 года — одна из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова. Здание находится в плачевном состоянии, в январе 2024 года его закрыли на ремонт. Оно находится в муниципальной собственности и в документах значится как Дом творчества «Октябрьский», до закрытия здесь работали различные кружки и секции. В 2024 мэр Новосибирска заявлял, что в 2026 году крячковская школа (исторический корпус, а также пристройка 1978 года, не являющаяся памятником) будет капитально отремонтирована. В том же 2024 году городские власти озвучили планы по размещению в здании начальной школы. Отреставрированная школа и новое здание, которое построят на освобождаемых участках, в перспективе должны стать одной школой на 825 мест. Как сообщил Infopro54 источник, мэрия и застройщики обсуждали возможность синхронизации ремонта объекта культурного наследия и строительства новой школы, но такая задача в текущих условиях представляется трудновыполнимой.

Подготовительные работы к ремонту старой школы начались еще в декабре 2024 года — тогда были установлены строительные леса на части здания. Но ожидаемый ремонт фасада до сих пор не проведен. Добавим, что летом 2025 года этот памятник архитектуры регионального значения был включен в список объектов культурного наследия, на ремонт которых можно получить льготный кредит. В настоящее время здания крячковской школы в каталоге уже нет.

