Мэрия Новосибирска изымает участки и дома под новую школу в Октябрьском районе

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Строительство будет идти рядом со зданием крячковской школы 1912 года

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 29 января подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в Октябрьском районе для муниципальных нужд. В документе перечислены участки, частные дома и гаражи на улицах Якушева, Маковского, Зыряновской. На их месте планируется строительство новой школы.

На территории, ограниченной указанными улицами, находятся 16 частных домов разного времени постройки. Среди них есть очень старые, полуразрушенные и пустующие. Но у каждого из этих домов есть собственник, и объекты будут выкупаться. Деньги получат и собственники гаражных боксов, которые расположены в двух зданиях по адресам Якушева, 21/1 и Якушева, 21а. Изъятию также подлежат 18 земельных участков.

На этой же территории находится памятник архитектуры 1912 года — одна из школ, построенных по проекту архитектора Андрея Крячкова. Здание находится в плачевном состоянии, в январе 2024 года его закрыли на ремонт. Оно находится в муниципальной собственности и в документах значится как Дом творчества «Октябрьский», до закрытия здесь работали различные кружки и секции. В 2024 мэр Новосибирска заявлял, что в 2026 году крячковская школа (исторический корпус, а также пристройка 1978 года, не являющаяся памятником) будет капитально отремонтирована. В том же 2024 году городские власти озвучили планы по размещению в здании начальной школы. Отреставрированная школа и новое здание, которое построят на освобождаемых участках, в перспективе должны стать одной школой на 825 мест. Как сообщил Infopro54 источник, мэрия и застройщики обсуждали возможность синхронизации ремонта объекта культурного наследия и строительства новой школы, но такая задача в текущих условиях представляется трудновыполнимой.

Подготовительные работы к ремонту старой школы начались еще в декабре 2024 года — тогда были установлены строительные леса на части здания. Но ожидаемый ремонт фасада до сих пор не проведен. Добавим, что летом 2025 года этот памятник архитектуры регионального значения был включен в список объектов культурного наследия, на ремонт которых можно получить льготный кредит. В настоящее время здания крячковской школы в каталоге уже нет.

Ранее редакция рассказывала о судьбе старых зданий на улице Инской и о том, как комментирует застройщик их возможную реставрацию.

Фото Infopro54

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над минским «Динамо» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Сибирь-Арене», где собралось 11 445 болельщиков. Для белорусского клуба этот матч стал тысячным в истории лиги.

В составе хозяев забросили шайбы Алексей Яковлев (8-я минута), Фёдор Гордеев (26), Семён Кошелёв (37) и Энди Андреофф (44). У минчан единственный гол забил Даррен Диц на 55-й минуте.

Читать полностью

Пропавших без вести помогут найти новосибирские ученые

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские ученые разработали технологию для генетической идентификации пропавших без вести. Она была создана в научно-клиническом диагностическом центре Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляцинной медицины СО РАН. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. Он напомнил, что вопрос поиска пропавших без вести на СВО, был одним из тех, которые задавали во время прямой линии президента России Владимира Путина в декабре 2025 года.

— Сейчас создан реестр таких лиц. С начала 2025 года и на данный момент количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться, — подчеркнул Пармон.

Читать полностью

Новосибирский бизнес не получил в ГД ответы на срочные вопросы о маркетплейсах

Автор: Мария Гарифуллина

29 января в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему развития легкой промышленности. Выступить на них планировали представители новосибирских швейных предприятий. Из целого ряда проблем отрасли они хотели подчеркнуть одну, по их мнению, требующую срочного решения, — высокие комиссии маркетплейсов. Регламент слушаний не позволил представителям регионального бизнеса высказаться.

Слушания в Госдуме продолжались три часа. С трибуны выступали руководители федеральных министерств, отраслевых союзов, политических партий. Они говорили о необходимости развивать производство отечественных тканей, материалов и оборудования, о контрафактной продукции, о сложностях конкуренции с импортом. При этом министерства заявляли и о достижениях отечественной легкой промышленности. О маркетплейсах разговор тоже был, но он касался только некоторых проблемных вопросов.

Читать полностью

Ограничение платных мест повысит конкуренцию в новосибирских колледжах

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума готовится рассмотреть законопроект об ограничении платных мест в колледжах по аналогии с уже действующими нормами для высших учебных заведений. Как отметила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, документ планируется внести до конца весенней сессии. Эта инициатива, направленная на перераспределение потоков абитуриентов в пользу наиболее востребованных экономикой специальностей, вызывает активное обсуждение в профессиональном сообществе.

Потенциальные преимущества реформы

Читать полностью

Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Автор: Юлия Данилова

Правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Включение парка в схему позволит запустить новую высоковольтную линию в 220 кВ от Новосибирской ТЭЦ-3 и подстанцию ПЛП, — пояснили в Корпорации развития Новосибирской области.

Читать полностью

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Автор: Артем Рязанов

Новые правила расчёта утилизационного сбора меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Опрошенные агентством «АВТОСТАТ», эксперты поделились своими наблюдениями.

Директор по продажам новых автомобилей компании MAJOR Дмитрий Паршенцев заявил, что из поставок постепенно исчезают популярные массовые модели с мощностью более 160 л.с., такие как Geely Monjaro и другие китайские аналоги. Кроме того, сужается ниша китайского премиального электро- и гибридного сегмента, включая модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co. Ограничения со стороны Китая и высокие утилизационные сборы делают экономику этих поставок менее стабильной.

Читать полностью
