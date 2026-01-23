«Десятилетиями объекты стоят и разваливаются»: в Новосибирске эксперты рассказали о судьбе старых зданий на Инской

Одна из старейших улиц Новосибирска — улица Инская — за последние несколько лет сильно изменилась. Здесь строится новый квартал «Инские холмы», и уже практически полностью снесены старые деревянные дома. Их оплакивают историки и ценители деревянного зодчества. Вместе с тем тут же был реализован проект, который можно назвать прецедентом для города: бизнес привел в порядок объект культурного наследия, ему не принадлежащий.

Infopro54 решил запечатлеть Инскую в момент, который можно назвать переломным (когда новое еще не все построено, а старое не все снесено), и поговорить с застройщиком и защитниками наследия.

Участок города, о котором идет речь, — это фактически три улицы: собственно улица Инская, часть улицы Маковского и улицы Большевистской. Первые дома появились здесь в самом начале истории Новониколаевска. Место хранит память о разных эпохах и разных архитектурных стилях. Несколько объектов находятся под охраной государства. Самым последним статус памятника получила тяговая подстанция, которая находится по адресу Маковского, 4. Она была построена в 1936 году. Статус памятника здание получило в 2019 году. На тот момент оно выглядело вот так.

В 2024 году фасады здания тяговой подстанции, которое называют самым маленьким памятником конструктивизма в Новосибирске, были отреставрированы. В 2025 году были достроены новые здания рядом с ним. И теперь место выглядит так.

Реставрацию тяговой подстанции для Новосибирска можно назвать историей нетипичной и даже беспрецедентной, потому что все работы за свой счет выполнил бизнес — ГК «ВербаКапитал». При этом объект не находится в его собственности, он его не арендует и никак им не пользуется. В здании до сих пор работает тяговая подстанция, от которой зависит электроснабжение нескольких участков сети городского электротранспорта. Объект культурного наследия находится на балансе муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт».

— На разработку проекта реставрации и сам ремонт было потрачено порядка 20 миллионов рублей. Это только фасады, окна, кровля. В каком они были состоянии до ремонта, все видели. Тут была типичная история, когда за старыми зданиями никто не ухаживает, никто не поддерживает их в надлежащем состоянии. С одной стороны — вроде бы ценность, наследие, но выглядит все так, как будто ценность эта никому не нужна. Годами, десятилетиями объекты стоят, разваливаются, и не получается найти способ привести их в порядок. Мы в данном случае взяли на себя решение задачи. Сделали проект, привлекли специализированные организации для ремонта, был архитектурный надзор за всеми этапами работ. Но силами одной нашей компании всё наследие города невозможно сохранить— рассказал Infopro54 директор ООО СЗ «ВКД-ПРОЕКТ» Юрий Ильченко.

Пример того, что сберечь не удалось — одноэтажные деревянные дома на улице Инской. В частности дома Инская, 7 и Инская, 19 с ажурной резьбой. Они были последними, которые оставались от исторического квартала. Дом №7 был снесен в 2025 году. Дом №19 доживает последние месяцы.

Инская, 19. Фото сделано в январе 2026 года

Перед Новым годом с его окон были сняты резные наличники. Кто это сделал, неизвестно. Сняли аккуратно, и есть вероятность, что это — попытка спасти хоть что-то. Потому что дом точно снесут. Дело только в ожидании решения суда.

— История с этими домами длилась долго. Памятниками их не признали. Но были попытки и без этого статуса их сохранить. Общественники предлагали перевезти их в другое место, раз здесь участок определен под застройку. Мы были готовы помочь в разборе, перевозке. Места, куда переносить, в итоге не нашлось. Много было разговоров. С другой стороны, нам не очень понятен резонанс, вызванный сносом именно этих домов. Если присмотреться, видно, что здесь типовые постройки, каких много в любом пригородном поселке. Вся ценность этих домов не в архитектуре, не в способе их возведения, и даже не в количестве лет, которые они прослужили своим, заметьте, владельцам. Ценность этих домов в декоре – резных наличниках и деревянных украшениях. И конкретно эти элементы оформления фасадов и окон от воздействия городской среды пострадали больше всего. Сохранять наследие тоже надо вовремя,— говорит Юрий Ильченко.

По дому №19 в настоящий момент идет суд между мэрией и еще одним собственником — частным лицом, которому дали квартиру, но он не согласен с площадью. В феврале должно быть окончательное решение. После этого дом будет снесен. Были предложения оставить его на месте, отреставрировать. Общественники озвучивали эти идеи, обращались в том числе к мэрии как к собственнику здания. Но ответы, как официальные, так и неофициальные, сводились к тому, что дом памятником не является, и сохранять его не планируют.

— Есть какая-то непреодолимая стена между теми, кто призывает сохранять историю города, и теми, кто реально может это сделать. У общественников нет денег ни на что, есть только эмоции и слова, которыми пытаются объяснить значимость исторических зданий. И полномочий тоже нет. У мэрии, у региона нет желания возиться с памятниками, и, как часто следует из ответов, нет ресурсов. Но вопрос с ресурсами кажется вторичным. Потому что если бы город был настроен сохранять, то и инструменты нашлись бы. Пока есть разобщенность, Новосибирск многое теряет, — говорит архитектор, член Новосибирского Союза архитекторов, руководитель отделения ВООПиК Октябрьского района Новосибирска Гульнара Битухеева.

На улице Инской практически каждое историческое здание нуждается в ремонте. Например, Инская, 65 — красивейшая усадьба Терентьевых, памятник архитектуры. Если подойти поближе, видно, что в некоторых местах повреждена резьба. Пока, говорят эксперты, здесь было бы достаточно несложных и недорогих манипуляций. Но этого никто не делает. И, значит, разрушений со временем будет больше.

Повреждения деревянной резьбы наличников

В таком же положении здание коррекционной школы по адресу Инская, 61. Охранного статуса у него нет, фасады нуждаются в ремонте.

Добавим, что в декабре 2025 года Правительство РФ разработало и утвердило программу сохранения объектов культурного наследия народов России, рассчитанную до 2045 года. Программа предполагает выделение регионам и некоммерческим организациям льготных кредитов на реставрацию исторических зданий. Предполагается, что к 2030 году в стране отреставрируют не менее одной тысячи исторических зданий. В Новосибирской области назвали уже несколько памятников, на которые можно получить льготные кредиты. Эти объекты предлагают инвесторам по символической цене в один рубль.

