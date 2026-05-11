Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

Как следует из материалов суда, речь идёт о торговом павильоне у известного многим новосибирцам рынка. В определении объект описан так: «одноэтажная пристройка с вывесками «Хан Буз. Бурятская и монгольская кухня», «Спец одежда» к зданию с кадастровым номером 54:35:101115:126 площадью 1723 кв.м, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101115:12 площадью 1807 кв.м, по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 12б».

Земельный участок под строением находится в неразграниченной государственной собственности и находится в распоряжении муниципалитета. В сентябре прошлого года специалисты отдела муниципального контроля провели выездную проверку и зафиксировали наличие пристройки. Выяснилось, что разрешение на строительство этого объекта управление архитектурно-строительной инспекции мэрии не выдавало. Это дало основание считать постройку самовольной.

В январе 2026 года чиновники направили владельцам здания досудебные уведомления с требованием устранить нарушения до 5 марта. Однако повторный осмотр в указанный срок показал, что ничего не изменилось — кафе и магазин продолжили работать. После этого мэрия обратилась в арбитраж.

Параллельно с иском о сносе муниципалитет подал заявление об обеспечительных мерах. Суд Арбитражного суда Новосибирской области удовлетворил это ходатайство. Определением от 20 апреля 2026 года ответчикам и любым другим лицам запрещено проводить в пристройке строительные, отделочные работы, а также перепланировку и переоборудование до окончания разбирательства. Суд мотивировал это тем, что непринятие таких мер может затруднить исполнение будущего решения.

Ранее редакция рассказывал о судебных спорах вокруг кафе «Шарик» в центре Новосибирска.