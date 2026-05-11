ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Сообщения о хантавирусе у многих вызвали ассоциации с новостями, которые рассказывали о начале пандемии COVID-19

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уже поспешил разграничить нынешнюю ситуацию и пандемию COVID-19. По его словам, риск распространения хантавируса оценивается как невысокий, а потому сравнивать два этих события попросту некорректно. Позицию ВОЗ полностью разделяют и в России.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле, и напомнили: хантавирусные инфекции — давно и хорошо изученная группа природно-очаговых заболеваний. Источником инфекции для человека являются грызуны, а основной путь заражения — вдыхание аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных. Хантавирусы могут вызывать инфекцию у людей в двух клинических формах: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусного кардиопульмонального синдрома (ХПС). Последний ограничен Американским континентом и для россиян опасности не представляет. Что касается ГЛПС, то она широко распространена в мире, а в Европе значительный уровень заболеваемости регистрируется в Финляндии и Германии.

В Российской Федерации случаи ГЛПС фиксируются ежегодно с 1978 года, и последние 25 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Циклические подъемы случаются в среднем каждые три-пять лет и связаны с ростом численности грызунов — основных носителей вируса. Однако в настоящее время эпидситуация стабильная и контролируемая. В природных очагах специалисты ведомства проводят мониторинг инфицированности грызунов и истребительные мероприятия, а во всех пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль с применением системы «Периметр». В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, в ведомстве заверяют, что система готова к оперативному выявлению и реагированию.

Спокойствие официальных органов разделяют и практикующие врачи. Они говорят, что риск для путешественников в целом низкий, хотя и не нулевой. Он возрастает при посещении сельских, лесных или складских помещений, где возможен контакт с грызунами, а также при нарушении правил гигиены в эндемичных регионах. Что касается круизных лайнеров, то теоретически заражение возможно, если на борт проникли грызуны и их экскременты попали в систему вентиляции, однако на практике такие случаи крайне маловероятны — современные суда проходят строгий санитарный контроль. Что касается перспективы завоза инфекции в Россию, то это тоже не исключается.

— Завоз единичных случаев возможен, например, туристы могут вернуться из эндемичных регионов с инфекцией в стадии инкубации. Однако вероятность крупной вспышки в России крайне низка. Во-первых, для передачи необходим контакт с выделениями грызунов, а не с больным человеком. Во-вторых, в России уже существуют свои штаммы хантавируса, и система эпидемиологического надзора адаптирована к их контролю. Риск для населения связан не с завозом, а с сезонной активностью местных грызунов, особенно в лесных и дачных зонах», — говорит кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков.

Таким образом, резюмируют эксперты, хантавирусная инфекция — серьезное, но редкое заболевание. Сообщения о вспышке на круизном лайнере не должны вызывать панику, но служат напоминанием: природно-очаговые инфекции по-прежнему требуют осознанного поведения. Базовые меры профилактики универсальны — избегать контакта с грызунами, не употреблять пищу и воду, которые могли быть загрязнены, тщательно мыть руки после пребывания на природе и при уборке помещений с признаками присутствия вредителей использовать влажную уборку с дезинфектантами, респиратор и перчатки. При появлении лихорадки, одышки или болей в пояснице после посещения эндемичных зон необходимо немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о маршруте поездки — это ускорит диагностику и повысит шансы на благополучный исход.

 Ранее редакция рассказывала, что в новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа.

 

 

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

В Новосибирской области мировой суд вынес приговор жителю села Ленинское, который в январе этого года вышел на ночной лов на Новосибирское водохранилище. Добычей браконьера стали десятки рыб разных пород, а в доход государства теперь обращены не только незаконные сети, но и снаряжение, включая ледоруб и пластиковые санки.

В ночь на 8 января 2026 года мужчина отправился на лед в районе родного села. С собой он взял ледоруб диаметром 180 миллиметров, пластиковые санки, моток проволоки и запрещенное орудие лова — ставную сеть из лески длиной 75 метров с ячеей 40 на 40 миллиметров и высотой три метра. К половине двенадцатого ночи улов был собран, но рыбак не успел уйти незамеченным. Его задержали совместным рейдом сотрудники Ордынского отдела Росрыболовства и транспортной полиции Новосибирска.

В Чулымском районе Новосибирской области паводок отрезал от транспортного сообщения село Золотая Грива. В ночь на 10 мая 2026 года вода полностью размыла временную объездную дорогу, построенную на период реконструкции моста через реку Каячка. Проезд к населенному пункту сейчас невозможен для всех видов транспорта.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) сообщают, что мост через реку Каячка на 11-м километре дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» был полностью демонтирован в начале апреля. С этого момента связь с селом обеспечивалась только по временной объездной переправе, предусмотренной проектом. Интенсивный подъем воды в реке, вызванный активным снеготаянием, привел к размыву временной дороги в ночные часы. Движение по ней полностью закрыто. В ТУАД заявляют, что вопрос о возобновлении проезда будет решаться только после того, как уровень воды спадет. Ситуация находится на контроле ведомства, о сроках восстановления временной переправы будет объявлено дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 октября 2026 года.

В Искитимском районе Новосибирской области в 2026 году проведут спасательные археологические работы. Они пройдут на землях, отданных под разработку угольному разрезу «Богатырь». Там обнаружены древние поселения и стоянка. По закону в таких случаях хозяйствующий субъект должен способствовать сохранению историко-культурного наследия и оплатить археологические раскопки.

По данным Infopro54, полевой сезон на территории выявленных археологических памятников «Поселение Богатырь-1» и «Поселение Богатырь-2» исследователи планируют начать в ближайшее время. Раскопки продлятся до середины августа 2026 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждены квоты приема на целевое обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Документ впервые детализирует распределение мест по конкретным работодателям, вузам и будущим местам работы выпускников. Infopro54 проанализировал многостраничное приложение к этому документу и выяснил: новосибирские студенты в общей сложности займут как минимум 788 мест для целевого обучения в российских вузах.

Согласно полученным данным, основной объем целевого набора в регионе сконцентрирован по направлениям педагогики, государственного управления и сельского хозяйства. Подчеркнем: указываемые цифры не представляют полной картины по вузам. Речь именно об обучении за счет средств федерального бюджета. И здесь не учитываются места, которые оплачиваются регионами и органами местного самоуправления. По федеральной квоте большое количество мест получили следующие вузы и научные организации.

В Новосибирской области после непродолжительного майского тепла ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Новосибирского гидрометцентра, уже 11 и 12 мая в регион придут возвратные заморозки и мокрый снег.

Похолодание началось 10 мая с прохождением холодного атмосферного фронта через всю территорию области. К вечеру 10 мая столбики уличных термометров опустились до +7...8 градусов. То есть за сутки похолодало на 20 градусов.

