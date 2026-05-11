В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

В Новосибирской области мировой суд вынес приговор жителю села Ленинское, который в январе этого года вышел на ночной лов на Новосибирское водохранилище. Добычей браконьера стали десятки рыб разных пород, а в доход государства теперь обращены не только незаконные сети, но и снаряжение, включая ледоруб и пластиковые санки.

В ночь на 8 января 2026 года мужчина отправился на лед в районе родного села. С собой он взял ледоруб диаметром 180 миллиметров, пластиковые санки, моток проволоки и запрещенное орудие лова — ставную сеть из лески длиной 75 метров с ячеей 40 на 40 миллиметров и высотой три метра. К половине двенадцатого ночи улов был собран, но рыбак не успел уйти незамеченным. Его задержали совместным рейдом сотрудники Ордынского отдела Росрыболовства и транспортной полиции Новосибирска.

В санях у браконьера насчитали 77 экземпляров рыбы: 32 леща, 23 судака, 12 язей, пять окуней, три плотвы и два налима. Ущерб водным биоресурсам, рассчитанный по таксам, утвержденным Правительством России, превысил сто тысяч рублей и составил 101 015 рублей.

После ихтиологической экспертизы и исследования изъятых орудий лова материалы передали в линейный отдел полиции, где возбудили уголовное дело по пункту «в» части первой статьи 256 Уголовного кодекса — незаконная добыча водных биоресурсов.

Суд признал сельчанина виновным и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Вся незаконно добытая рыба подлежит уничтожению. Кроме того, конфискации в доход государства подлежат не только ставная сеть и проволока, но и вполне гражданские на первый взгляд предметы — ледоруб (бур) и пластиковые санки, использованные при совершении преступления. Приговор уже вступил в законную силу.

