Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта

Компания SIMETRA («Симетра»), центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 102 городах России и составила пятый по счету рейтинг качества общественного транспорта. Новосибирск оказался на 9 месте в рейтинге, поднявшись за год на 7 позиций.

— Новосибирск вернул себе позиции в ТОП-10 за счет постепенной централизации пассажирских перевозок и повышению управляемости системы в целом, — сообщили в компании.

Из сибирских городов в рейтинг также вошел Новокузнецк, который по итогам 2025 года занял третье место (-1).

— Отрасль постепенно уходит от формального выполнения показателей к системному взгляду на качество сервиса для пассажира. Одним из ключевых драйверов изменений становится цифровая трансформация: информационные системы, мобильные приложения и сервисы планирования поездок формируют новую культуру пользования общественным транспортом, делая его более предсказуемым и понятным для пассажира, — отметил Владимир Швецов, генеральный директор SIMETRA.

Напомним, по итогам 2025 года доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70%. В городе идет работа по переводу отрасли на муниципальный контракт.

Ранее редакция сообщала о том, что компания SIMETRA выигрывала тендер на разработку проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Новосибирска.