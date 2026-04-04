Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Сезон аренды самокатов в Новосибирске уже стартовал. На минувшей неделе свой флот на улицы города вывели три сервиса. При этом, как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в мэрии города, ни одного обращения о заключении соглашений о сервитутах для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) от операторов кикшеринга в муниципалитет в 2026 году не поступало.

Для сравнения, в 2025 году в МБУ «ГЦОДД» ООО «Буш» поступили обращения на 353 места размещения СИМ, от ООО «ЮрентБайк.ру» — на 2392 шт.

— По результатам анализа запрашиваемых мест, было согласовано 333 места, отвечающих требованиям правил дорожного движения и правилам благоустройства города, — пояснили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков, предоставленных «ГЦОДД» в постоянное (бессрочное) пользование, между кикшеринговыми компаниями и учреждением в 2025 году не поступали и не заключались. В департаменте строительства и архитектуры мэрии редакции уточнили, что на основании поступивших заявлений в прошлом году ООО «ВУШ» было выдано девять разрешений на использование земель, находящихся в муниципальной собственности, для размещения 59 временных конструкций. Они предназначены для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) средств индивидуальной мобильности.

— Заявлений о выдаче разрешений от иных кикшеринговых компаний в ведомство не поступало. В 2026 году разрешения на использование земель для размещения электросамокатов ведомством также не выдавались, — подчеркнули в департаменте.

Напомним, согласно правилам, СИМ могут быть размещены в Новосибирске на основании:

Сервитута для СИМ в полосе отвода дороги.

Разрешения на использование муниципальных или неразграниченных земель.

При выявлении самокатов, припаркованных вне официально разрешенных мест размещения, кикшеринговые компании могут получить штраф.

Редакция направила запрос операторам рынка с просьбой прокомментировать планируют ли они обращаться в муниципалитет за арендой площадок для парковок самокатов. На момент публикации материала ответы не поступили.

В сезоне 2025 года предприниматели рассказывали Infopro54, что кикшеринговые компании договариваются с собственниками и арендаторами торговых и бизнес-центров, магазинов о парковке самокатов на их территории.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска в 2026 году меняет правила игры для операторов кикшеринга.