Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В прошлом году власти согласовали 333 места размещения средств индивидуальной мобильности в городе

Сезон аренды самокатов в Новосибирске уже стартовал. На минувшей неделе свой флот на улицы города вывели три сервиса. При этом, как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в мэрии города, ни одного обращения о заключении соглашений о сервитутах для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) от операторов кикшеринга в муниципалитет в 2026 году не поступало.

Для сравнения, в 2025 году в МБУ «ГЦОДД» ООО «Буш» поступили обращения на 353 места размещения СИМ, от ООО «ЮрентБайк.ру» — на  2392 шт.

— По результатам анализа запрашиваемых мест, было согласовано 333 места, отвечающих требованиям правил дорожного движения и правилам благоустройства города, — пояснили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Соглашения об установлении сервитутов в отношении земельных участков, предоставленных «ГЦОДД» в постоянное (бессрочное) пользование, между кикшеринговыми компаниями и учреждением в 2025 году не поступали и не заключались. В департаменте строительства и архитектуры мэрии редакции уточнили, что на основании поступивших заявлений в прошлом году ООО «ВУШ» было выдано девять разрешений на использование земель, находящихся в муниципальной собственности, для размещения 59 временных конструкций. Они предназначены для организации стоянки и (или) хранения (нахождения) средств индивидуальной мобильности.

— Заявлений о выдаче разрешений от иных кикшеринговых компаний в ведомство не поступало. В 2026 году разрешения на использование земель для размещения электросамокатов ведомством также не выдавались, — подчеркнули в департаменте.

Напомним, согласно правилам, СИМ могут быть размещены в Новосибирске на основании:

  • Сервитута для СИМ в полосе отвода дороги.
  • Разрешения на использование муниципальных или неразграниченных земель.

При выявлении самокатов, припаркованных вне официально разрешенных мест размещения, кикшеринговые компании могут получить штраф.

Редакция направила запрос операторам рынка с просьбой прокомментировать планируют ли они обращаться в муниципалитет за арендой площадок для парковок самокатов. На момент публикации материала ответы не поступили.

В сезоне 2025 года предприниматели рассказывали Infopro54, что кикшеринговые компании договариваются с собственниками и арендаторами торговых и бизнес-центров, магазинов о парковке самокатов на их территории.

В этом сезоне в Новосибирск работают три кикшеринговые компании: Яндекс Go, «ВУШ» и МТС-Юрент. В рубрике «аренда самокатов» 2ГИС еще 12 предложений.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска в 2026 году меняет правила игры для операторов кикшеринга. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Парковка Аренда самокатов

3 671
0
0
Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Читать полностью

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Автор: Оксана Мочалова

5 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии совершил чин возведения в сан митрополита Преосвященного Варфоломея, избранного митрополитом Новосибирским и Бердским. Церемония прошла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Напомним, решение о том, что епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей станет главой Новосибирской митрополии, Священный Синод принял ещё 12 марта 2026 года. Тогда же прежний руководитель митрополии Никодим был переведён на Рязанскую кафедру. Новый митрополит родом из Владимирской области, за его плечами — служба в армии, обучение в Московской духовной академии и преподавание в семинарии. Монашеский постриг он принял в 2004 году, а в 2022-м был возведён в сан архимандрита.

Читать полностью

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

С 6 по 12 апреля погода в Новосибирске приготовила для жителей настоящие температурные качели. По данным «Яндекс Погоды» и «Гисметео», после относительно тёплого понедельника столбики термометров резко пойдут вниз, а к выходным опустятся ниже нуля. Эта неделя совпадает со Страстной седмицей — последними днями перед Пасхой, которую в 2026 году отмечают 12 апреля.

Неделя начнётся с комфортной погоды. В понедельник, 6 апреля, днём ожидается +10…+11 градусов, ночью +2…+5 градусов. Снежный покров ещё сохраняется на уровне 17 см.

Читать полностью

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Автор: Оксана Мочалова

В Октябрьском районе Новосибирска временно перекрыли движение транспорта из-за угрозы подтопления в районе Инюшенских переулков.

По информации мэрии города, дорожные службы начали экстренные работы на участке от 10-го Инюшенского переулка к микрорайону Европейский берег. Там строится траншея для отвода воды, которая прибывает в реку Плющиху.

Читать полностью

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

Читать полностью

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Бизнес Город Общество

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Город Общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос о городском транспорте и дорогах

Власть Общество

Пенсионерам Новосибирской области вернули несправедливо исключенный стаж

Бизнес Общество

Кризис переработки: в Новосибирске из-за проблем с лицензиями остановили утилизацию опасных отходов

Общество

В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Общество

«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Общество

В Новосибирске начался сезон пыли — на автомойках ежедневные очереди

Авто

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности