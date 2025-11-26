Рекламодателям

Мэрия рассказала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске

  • 26/11/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Мэрия рассказала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске
Аттракционы будут работать до конца марта 2026 года

В Новосибирске наступает календарная зима. До Нового года остаётся чуть больше месяца, и город постепенно погружается в праздничную атмосферу. Помимо традиционной новогодней ели и катка, жителей и гостей города ждёт ещё один зимний сюрприз: на Михайловской набережной вновь распахнёт свои двери ледовый городок.

— В настоящее время по итогам аукциона заключен договор с ИП Машаров С. В., (Аттракцион «Ледовый городок») на его размещение в период с 01 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года. Стоимость контракта составляет 4 388 724 руб, — рассказали Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Власти определили концепцию оформления городка как «Путь к Оби». Она будет выполнена в морской тематике. В комплекс аттракционов войдут ледовые скоростные спуски разной высоты, ледяные чаши для малышей, ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и фотозоны.

Напомним, что в городе сложилась практика: победитель аукциона строит городок на свои средства, а мэрия затем арендует его.

В 2024 году ледовый городок открылся 29 декабря. Центральной темой праздника стало творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Победителем аукциона стала компания ООО «Лед-Шоу Парк», предложившая 21 миллион рублей. Договор аренды аттракциона действовал с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Цена билета составляла от 450 до 600 рублей с человека.

В 2023 году темой городка были «Времена года». Стоимость билетов варьировалась от 300 до 450 рублей. Для строительства пригласили специалистов по работе со льдом из Тюмени, Первоуральска, Екатеринбурга, Камышлова и Пышмы. Скульпторами-художниками выступили мастера из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы.

Стоит отметить, что с 2020 года созданием городка на набережной в Новосибирске занимается Сергей Машаров, учредитель ООО «Лед-Шоу-Парк».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска определила концепцию стиля и празднования Нового 2026 года.

Источник фото:Марии Гарифуллиной, Infopro54.

1 169

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Новый год ледовый городок


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Нейросеть уличили в многословности»: новосибирские педагоги оценили риски замещения учебы алгоритмами ИИ
26/11/25 14:00
Образование Технологии
Мэрия рассказала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске
26/11/25 13:00
Бизнес Власть Город
Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться
26/11/25 12:30
Бизнес
Дворники стали дефицитными работниками в Новосибирской области
26/11/25 12:00
Бизнес Общество
Регионам России предлагают передать больше полномочий по льготам на отопление
26/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Криптовалютные мошенники обманули жителей Новосибирска на 80 млн рублей
26/11/25 10:30
Бизнес Право&Порядок Финансы
В Новосибирске в декабре откроются новогодние базары
26/11/25 10:00
Город Общество
Штрафы за непредоставление чеков покупателям в Новосибирске вырастут в пять раз
26/11/25 9:00
Бизнес Власть
На Михайлов день Академгородку Новосибирска подарили фильм о его основателе
25/11/25 19:00
Город История Культура Общество
«Затянули пояса»: новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов
25/11/25 18:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске решили восстановить подсветку Бугринского моста
25/11/25 17:45
Власть Общество
В Санкт-Петербурге завершился первый год масштабной реставрации Дома Радио
25/11/25 17:45
Бизнес
В Новосибирской области резко вырос спрос на тренировки по единоборствам
25/11/25 17:30
Общество Спорт
За месяц в Новосибирске продано свыше 1700 квартир в новостройках
25/11/25 17:00
Недвижимость
Новосибирские власти рассчитывают ускорить темпы работ на Восточном обходе
25/11/25 16:45
Общество
«Пик рынка покупателя остался позади»: автодилеры в России сокращают скидки на новые машины
25/11/25 16:30
Новосибирцы могут оформить цифровое пенсионное удостоверение с QR-кодом
25/11/25 16:00
Власть Общество
В Новосибирске появились вендинговые автоматы по продаже ювелирных украшений
25/11/25 15:30
Бизнес
Мораторий на проверки бизнеса в Новосибирске продлевают на 2026 год
25/11/25 15:00
Бизнес Власть
«В чем-то себя приходится ограничивать»: губернатор высказался о снижении доходов бюджета Новосибирской области
25/11/25 14:45
Бизнес Власть Общество Экономика
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять