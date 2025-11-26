Мэрия рассказала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске

В Новосибирске наступает календарная зима. До Нового года остаётся чуть больше месяца, и город постепенно погружается в праздничную атмосферу. Помимо традиционной новогодней ели и катка, жителей и гостей города ждёт ещё один зимний сюрприз: на Михайловской набережной вновь распахнёт свои двери ледовый городок.

— В настоящее время по итогам аукциона заключен договор с ИП Машаров С. В., (Аттракцион «Ледовый городок») на его размещение в период с 01 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года. Стоимость контракта составляет 4 388 724 руб, — рассказали Infopro54 в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Власти определили концепцию оформления городка как «Путь к Оби». Она будет выполнена в морской тематике. В комплекс аттракционов войдут ледовые скоростные спуски разной высоты, ледяные чаши для малышей, ледяной лабиринт, игровые арт-объекты и фотозоны.

Напомним, что в городе сложилась практика: победитель аукциона строит городок на свои средства, а мэрия затем арендует его.

В 2024 году ледовый городок открылся 29 декабря. Центральной темой праздника стало творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Победителем аукциона стала компания ООО «Лед-Шоу Парк», предложившая 21 миллион рублей. Договор аренды аттракциона действовал с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Цена билета составляла от 450 до 600 рублей с человека.

В 2023 году темой городка были «Времена года». Стоимость билетов варьировалась от 300 до 450 рублей. Для строительства пригласили специалистов по работе со льдом из Тюмени, Первоуральска, Екатеринбурга, Камышлова и Пышмы. Скульпторами-художниками выступили мастера из Новосибирска, Барнаула, Манжерока и Москвы.

Стоит отметить, что с 2020 года созданием городка на набережной в Новосибирске занимается Сергей Машаров, учредитель ООО «Лед-Шоу-Парк».

