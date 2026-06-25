В App Store у новосибирцев исчезли приложения VK и Одноклассники

Чистка российского сегмента App Store продолжается. 25 июня владельцы iPhone в российских регионах, в том числе в Новосибирске, заметили, что из каталога исчезли несколько ключевых сервисов холдинга VK. Утром их ещё можно было скачать, но к вечеру приложения VK Музыка, VK Мессенджер, VK Видео, «Дзен», «Почта Mail.ru», а также «Одноклассники» стали недоступны для установки и обновления.

— Я сегодня утром обновила одно из приложений. Всё было в порядке, а после обеда их уже не было, — поделилась читательница Infopro54.

В пресс-службе VK поспешили опровергнуть какую-либо связь с санкциями. Представители компании заявили, что холдинг никогда не состоял в ограничительных перечнях. Кроме того, все юридические справки были направлены в Apple ещё несколько месяцев назад. В VK назвали действия Apple немотивированными и неприемлемыми по отношению к российским пользователям.

Ситуацию прокомментировали и в Кремле. Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что произошедшее ставит под сомнение надёжность Apple как коммерческого партнёра. Он напомнил, что это далеко не первый случай, когда корпорация в одностороннем порядке убирает из магазина приложения отечественных разработчиков.

По словам Пескова, профильное ведомство уже намерено обратиться к американской компании за разъяснениями, и только после получения ответа будут сделаны выводы о дальнейшем взаимодействии с Apple. Представитель Кремля также подчеркнул, что удаление массовых сервисов затрагивает интересы десятков миллионов пользователей в России и за рубежом. Впрочем, он добавил, что у владельцев техники есть альтернатива — устройства на базе Android, где все приложения VK по-прежнему доступны.

Американская компания пока хранит молчание. Однако участники IT-рынка проводят параллели с июньской историей мессенджера «Макс», который исчез из магазина при схожих обстоятельствах. И это далеко не единственное удаление. По данным Apple, в 2025 году из российского App Store уже удалили более 1200 приложений. В 2024 году из российского App Store удалили 171 приложение, в 2023-м — 12, в 2022-м — 7.

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