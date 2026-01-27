11 миллионов россиян получают зарплату через банк

В настоящее время свыше 11 млн граждан России являются держателями зарплатных карт ВТБ. Банк занимает более двадцати процентов рынка зарплатных проектов в стране, и в планах на ближайшие два года – расширение этой доли до 25%.

В течение 2025 года клиентская база физических лиц, получающих зарплату через кредитную организацию, увеличилась на 1,6 миллиона человек, достигнув отметки в 11,1 миллиона. Этот показатель стал наивысшим достижением за всю историю банка. Число компаний, сотрудничающих с банком по зарплатным проектам, возросло на 28%, составив 440 тысяч.

Основной вклад в прирост числа зарплатных клиентов в прошлом году внесли сотрудники ряда развивающихся секторов экономики. Банк разрабатывает индивидуальные предложения для каждой отрасли, принимая во внимание специфику деятельности работников. Это позволило увеличить число специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций на 78%, количество клиентов в сфере недвижимости – на 28%, а также продемонстрировать значительный рост в секторах образования, финансов и агропромышленного комплекса (плюс 21% в каждом из них).

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число регионов-лидеров по количеству зарплатных клиентов вошли Республика Крым, Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская и Самарская области.

Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ отметил, что в результате обновления зарплатного проекта в прошлом году удалось превысить отметку в 11 миллионов клиентов.

Сегодня каждый пятый житель России получает заработную плату через банк, добавил эксперт.