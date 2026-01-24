Поиск здесь...
Количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло в Новосибирске на 7,6%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В регионе будет усилена работа по пресечению образования этнических анклавов

В Новосибирской области не теряет остроты вопрос противодействия нелегальной миграции. На это обратил внимание заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев на коллегии в прокуратуре Новосибирской области.

— В прошлом году в регионе отмечен рост числа преступлений, совершённых иностранными гражданами. При этом почти в два раза увеличилось количество уголовно-наказуемых деяний данной категории лиц в сфере незаконного оборота наркотиков. Больше расследовано преступлений, совершённых трудовыми, а также незаконными мигрантами, — перечислил Зайцев.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман подтвердил, что миграционная сфера требует постоянного внимания прокуроров.

— Длительное время в городе Новосибирске проблемным оставался микрорайон Хилокский. Прокуратурой области была создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов декриминализации этой территории. В отношении иностранцев было возбуждено свыше 100 дел об административных правонарушениях, в том числе по факту незаконного пребывания на территории России. Пресечена деятельность восьми незаконных хостелов, закрыта работа 26 нелегальных точек общественного питания. Принятые совместно с правоохранительными органами меры, позволили стабилизировать ситуацию в микрорайоне, — сообщил Бучман.

При этом он ответил, что в Новосибирскую область ежегодно прибывает почти полмиллиона граждан иностранных государств. Как результат, в целом по региону рост количества преступлений, совершённых иностранными гражданами, в прошлом году составил 7,6%.

— Это свидетельствует о недостаточности принимаемых мер, неэффективности профилактической работы. Активизировать надзор на этом направлении я поручаю первому заместителю. Необходимо пресекать образование этнических анклавов, перекрывать всевозможные каналы незаконного получения иностранцами документов для проживания в стране. Многие из них прибывают в нашу страну не с дружественными намерениями, — добавил прокурор региона.

Напомним, на этой неделе решением суда иностранца, проживавшего в Новосибирске, отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов. Он продавал поддельные документы о трудоустройстве в компаниях региона. В целом в 2025 году за нарушения миграционного законодательства из региона выслали почти две тысячи иностранцев.

Ранее редакция приводила результаты социологического исследования о том, что мигрантская тематика вышла из приоритетов городских конфликтов в Новосибирске. На первом месте — проблемы, связанные с городским хозяйством и строительством. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

