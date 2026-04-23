Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

На должность нового министра губернатор Андрей Травников представил депутатам Андрея Михайлова — главу Новосибирского района.

— Андрей Геннадьевич — уроженец Новосибирской области, выпускник Новосибирского аграрного института. Он приобрел большой опыт работы в органах власти в трех муниципалитетах региона, в том числе, в последние годы — в статусе главы муниципального района, — отметил Травников.

Кандидатуру Михайлова поддержал спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Представитель КПРФ Роман Яковлев заявил о необходимости расширения мер поддержки аграриев, пострадавших от изъятия скота.

— Два министра из одной деревни. На него это накладывает определенные обязательства. Мы его знаем, нам проще будет с ним работать. Фронт работы огромный и мы надеемся, что он услышал предложения, которые были выдвинуты, — добавил Шимкив.

Председатель заксобрания подчеркнул, что сегодняшнее согласование — это двойная ответственность: перед губернатором и депутатами.

— Это еще один показатель того, что команда работает совместно во всех направлениях, — подчеркнул он.

Кандидатура Андрея Михайлова поддержали 60 депутатов из 63, присутствовавших на сессии.

Напомним, об отставке экс-министра Андрея Шинделова стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 20 апреля.

По словам губернатора области Андрея Травникова, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал Травников.

Напомним, Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район в феврале 2020 года. С декабря 2019 был вначале заместителем главы, затем исполняющим обязанности. В 2025 году он был переизбран.

С 1994 по 2006 год Михайлов работал на разных должностях в налоговой инспекции. В 2006 году перешел на госслужбу и до 2011 года курировал управление имуществом и земельными отношениям администрации города Искитима. С 2011 по 2016 был заместителем главы Бердска, а в 2016 году перешел в МинЖКХ Новосибирской области, где с 2018 по 2019 был заместителем министра.

Судя по комментариям в кулуарах, за пост главы Новосибирского района также может развернуться серьезная борьба. В условиях дефицита земли для строительства и реализации инвестпроектов в городе, район сегодня приобретает особое значение. На его территории появляются новые предприятия, коттеджные поселки, растет налогооблагаемая база.

Ранее редакция сообщала о том, что «Корпорацию развития Новосибирской области» возглавила Ольга Молчанова.