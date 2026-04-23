Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он вступит в должность после подписания документа о назначении губернатором

Как и ожидалось на апрельской сессии депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства. Теперь кандидаты на должность главы Минсельхоза должны выноситься на обсуждение регионального парламента в обязательном порядке.

После этого на рассмотрение Заксобрания был вынесен вопрос о согласовании на должность нового министра сельского хозяйства, заместителя губернатора Новосибирской области. Во время второго перерыва его кандидатуру рассмотрел комитет по АПК Заксобрания и вынес председатель комитета Денис Субботин.

На должность нового министра губернатор Андрей Травников представил депутатам Андрея Михайлова — главу Новосибирского района.

— Андрей Геннадьевич — уроженец Новосибирской области, выпускник Новосибирского аграрного института. Он приобрел большой опыт работы в органах власти в трех муниципалитетах региона, в том числе, в последние годы — в статусе главы муниципального района, — отметил Травников.

Кандидатуру Михайлова поддержал спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Представитель КПРФ Роман Яковлев заявил о необходимости расширения мер поддержки аграриев, пострадавших от изъятия скота.

— Два министра из одной деревни. На него это накладывает определенные обязательства. Мы его знаем, нам проще будет с ним работать. Фронт работы огромный и мы надеемся, что он услышал предложения, которые были выдвинуты, — добавил Шимкив.

Председатель заксобрания подчеркнул, что сегодняшнее согласование — это двойная ответственность: перед губернатором и депутатами.

— Это еще один показатель того, что команда работает совместно во всех направлениях, — подчеркнул он.

Кандидатура Андрея Михайлова поддержали 60 депутатов из 63, присутствовавших на сессии.

Напомним, об отставке экс-министра Андрея Шинделова стало известно на оперативном совещании в правительстве региона 20 апреля.

По словам губернатора области Андрея Травникова, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал Травников.

Кандидатуру нового министра правительство планирует представить на сессии регионального парламента, которая назначена на 23 апреля.

Напомним, Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район в феврале 2020 года. С декабря 2019 был вначале заместителем главы, затем исполняющим обязанности. В 2025 году он был переизбран.

С 1994 по 2006 год Михайлов работал на разных должностях в налоговой инспекции. В 2006 году перешел на госслужбу и до 2011 года курировал управление имуществом и земельными отношениям администрации города Искитима. С 2011 по 2016 был заместителем главы Бердска, а в 2016 году перешел в МинЖКХ Новосибирской области, где с 2018 по 2019 был заместителем министра.

Судя по комментариям в кулуарах, за пост главы Новосибирского района также может развернуться серьезная борьба. В условиях дефицита земли для строительства и реализации инвестпроектов в городе, район сегодня приобретает особое значение. На его территории появляются новые предприятия, коттеджные поселки, растет налогооблагаемая база.

Ранее редакция сообщала о том, что «Корпорацию развития Новосибирской области» возглавила Ольга Молчанова.

Фото из официального телеграм-канала Андрея Михайлова. Автор – пресс-служба правительства Новосибирской области.

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Автор: Юлия Данилова

22 апреля в Правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей под председательством Андрея Панферова. Традиционно на заседании были представлены итоги работы бизнес-омбудсмена за прошедший год. В заседании приняли участие руководители ведущих отраслевых и общественных объединений, предприниматели, представители прокуратуры и регионального парламента.

Ключевое место в деятельности уполномоченного по правам предпринимателей в 2025 году занимала работа с поступающими обращениями бизнесменов.

Читать полностью

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Автор: Юлия Данилова

В ходе отчета о деятельности за 2025 год сенатор Новосибирской области от регионального парламента Александр Карелин напомнил о прошедших выборах (Избирались депутаты Законодательного собрания и горсовета Новосибирска. — Ред.).

— Мы смогли пройти эти выборы, сохранив правильные, конструктивные, деятельные взаимоотношения. Андрей Иванович (Шимкив, спикер Заксобрания. — Ред.) сквозь слезу благодарил вас за избрание. Я понимаю, что создана стабильная, деятельная, а самое главное — эффективная система управления. Маневры сделаны, результаты прирастают, общая репутация приобретена, но мы представляем большую, сложно сконструированную область, — отметил Карелин.

Читать полностью

Экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику

Автор: Юлия Данилова

Экс-депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Вера Ганзя намерена побороться за депутатский мандат на грядущих выборах в российский парламент. Об этом она сообщила на своей странице в ВКонтакте. Однако в этот раз она пойдет на выборы по округу 209 в Москве.

— Неожиданно для меня Московская партийная организация КПРФ выдвинула меня кандидатом на выборы в Госдуму по округу 209 в Москве. Выиграть выборы на округе, особенно в Москве, где правящая партия зубами держится за власть, крайне проблематично. Но, если я сумею забрать у ЕР как можно больше голосов, я посчитаю свою миссию выполненной, — подчеркнула Ганзя.

Читать полностью

Корпорацию развития Новосибирской области возглавила Ольга Молчанова

Автор: Юлия Данилова

Экс-министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова с 22 апреля назначена на должность временно исполняющего обязанности АО «Корпорация развития Новосибирской области». Соответствующая информация появилась на странице корпорации в сервисе Контур.Фокус.

Напомним, глава Корпорации Александр Зырянов был задержан 3 июня 2024 года по делу о взятках. Он до сих пор находится в СИЗО.

Читать полностью

Суд уменьшил выплату по иску к Минздраву НСО за инфекционную больницу в 83 раза

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску ООО «Проекты развития 2» (входит в холдинг «К1») к Министерству здравоохранения региона. Напомним, в мае 2025 года компания обратилась в суд с иском к ведомству на 335 млн рублей. Речь шла о взыскании задолженности по соглашению о государственно-частном партнерстве на строительство инфекционной больницы в Садовом.

Компания заявила, что Минздрав не своевременно выполнил обязательства по выплате инвестиционного платежа. Основной долг, по версии истца, составлял 283,9 млн рублей, 27,6 млн — проценты за пользование чужими деньгами, 23,9 млн — убытки. Минздрав признавал требования только в сумме процентов за период просрочки с 16.01.2025 по 20.02.2025 — 4 млн рублей. В остальной части заявленные требования считал необоснованными.

Читать полностью

Разметки для парковки самокатов появились на улицах Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Кикшеринговый сервис Whoosh («Вуш») начал наносить разметку на места стоянок электросамокатов в Новосибирске. На сегодняшний день обособлены 40 площадок. В планах компании до конца апреля обозначить и обновить 100 парковок.

— Разметки наносятся на наиболее востребованных жителями города местах парковки самокатов на территории всех районов Новосибирска. Как показал опыт, разметка способствует более аккуратному размещению самокатов и увеличению комфорта всех участников дорожного движения. Даже в незнакомом месте, в условиях спешки разметка позволяет оставить самокат таким образом, чтобы он не мешал ни пешеходам, ни автомобилистам, — пояснили в компании.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

