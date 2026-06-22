Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе. Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

Губернатор Андрей Травников поручил выяснить причины роста цен на топливо и держать ситуацию под ежедневным контролем: следить не только за текущими запасами топлива, но и за будущими поставками.

По данным Новосибирскстата, в начале января бензин обходился автомобилистам региона по следующим ценам:

АИ-98 — 84,56 руб.

АИ-95 — 63,18 руб,

АИ-92 — 59,22 руб,

дизельное топливо —78,70 руб.

По данным сервиса Russiabase, на 22 июня средняя цена на топливо за литр в Новосибирской области составляет:

АИ-98 и выше — 90,58

АИ-95 — 68,99

АИ-92 — 64,57

дизельное топливо — 84,47.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии жаловались на рост цен на дизельное топливо на 40% с начала года.