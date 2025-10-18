Рекламодателям

Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники

  • 18/10/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
DSC-900x600
Единые учебники модернизируют школьное образование и обеспечат единые стандарты

Министерство просвещения России намерено к 2032 году создать единые государственные учебники для всех школьных предметов. Об этом сообщил Александр Реут, директор департамента государственной образовательной политики и развития дошкольного образования, передает ТАСС.

По мнению представителя министерства, такие учебники станут ключевым элементом модернизации школьного образования и обеспечат единые стандарты обучения во всех регионах страны.

В начале октября Владимир Мединский, помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества, объявил о работе над новой редакцией учебника по истории для шестого класса. Он уточнил, что изменения будут основаны на пожеланиях учителей, методистов и родителей. Мединский подчеркнул, что учебник станет более понятным и увлекательным, без перегруженности цифрами и фактами, которые требуют механического запоминания.

Стоит отметить, что в мае 2025 года стало известно, что в обновлённый федеральный перечень вошли 104 новых учебника. Из них 67 посвящены родным языкам, таким как башкирский, коми-пермяцкий. Также добавлены 27 учебников по литературному чтению и родной литературе, включая карачаевский, ногайский, черкесский, татарский, удмуртский и чеченский материалы.

Ранее приказом Минпросвещения от 5 ноября 2024-го был утвержден новый федеральный перечень учебников. В него вошли 9 государственных учебников по истории для 5-9-х классов, 18 учебников по родным языкам, 7 учебников для вариативной части — «Естествознание. Азбука экологии» для 1-4-х классов, «Военная история России» для 6-11-х классов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили перенести время начала уроков в школах России.

Фото с сайта правительства НСО

697

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия

Теги : школа учебники


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники
18/10/25 9:00
Образование Общество
В Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли три человека
18/10/25 7:00
Общество
Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента
17/10/25 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Бизнесмен в Новосибирске перекладывал несанкционированные свалки с места на место
17/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда
17/10/25 18:10
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц
17/10/25 18:00
Общество Экономика
Экс-главу муниципального заказчика станции «Спортивной» обвинили во взятке
17/10/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации
17/10/25 17:15
Власть
С 2026 года в России биометрия будет использоваться для сделок с недвижимостью
17/10/25 17:00
Власть Недвижимость Общество
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Толмачево
17/10/25 16:30
Бизнес Транспорт
МинЖКХ оспаривает решение суда о взыскании штрафов по концессии в Новосибирске
17/10/25 16:00
Власть
В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы
17/10/25 15:00
Общество
«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации
17/10/25 14:32
Бизнес
Поставщик медизделий из Перми сорвал поставку в кожвендиспансер Новосибирска
17/10/25 14:00
Бизнес Медицина
Два подростка провалились под лед в Новосибирске
17/10/25 13:00
Общество
Студенты НГТУ получили улучшенный интернет
17/10/25 12:40
Технологии
В Новосибирске сорвались четыре контракта на закупку антигололедных реагентов
17/10/25 12:00
Бизнес Власть Город
В Новосибирской области стартовал проект «Сильные духом: неизвестные героини»
17/10/25 11:56
Социальное предпринимательство
Жителей Новосибирска предупредили о мошенниках-охотниках за биометрией
17/10/25 11:00
Общество
Чиновница и риэлтор под Новосибирском похитили деньги, выделенные на детей-сирот
17/10/25 10:30
Власть Недвижимость Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять