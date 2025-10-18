Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники

Министерство просвещения России намерено к 2032 году создать единые государственные учебники для всех школьных предметов. Об этом сообщил Александр Реут, директор департамента государственной образовательной политики и развития дошкольного образования, передает ТАСС.

По мнению представителя министерства, такие учебники станут ключевым элементом модернизации школьного образования и обеспечат единые стандарты обучения во всех регионах страны.

В начале октября Владимир Мединский, помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества, объявил о работе над новой редакцией учебника по истории для шестого класса. Он уточнил, что изменения будут основаны на пожеланиях учителей, методистов и родителей. Мединский подчеркнул, что учебник станет более понятным и увлекательным, без перегруженности цифрами и фактами, которые требуют механического запоминания.

Стоит отметить, что в мае 2025 года стало известно, что в обновлённый федеральный перечень вошли 104 новых учебника. Из них 67 посвящены родным языкам, таким как башкирский, коми-пермяцкий. Также добавлены 27 учебников по литературному чтению и родной литературе, включая карачаевский, ногайский, черкесский, татарский, удмуртский и чеченский материалы.

Ранее приказом Минпросвещения от 5 ноября 2024-го был утвержден новый федеральный перечень учебников. В него вошли 9 государственных учебников по истории для 5-9-х классов, 18 учебников по родным языкам, 7 учебников для вариативной части — «Естествознание. Азбука экологии» для 1-4-х классов, «Военная история России» для 6-11-х классов.

