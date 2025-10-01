В Госдуме предложили перенести время начала уроков в школах России

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение палаты новый законопроект. Он предлагает скорректировать время начала школьных занятий — на 9:00 — и установить пятидневную учебную неделю.

Изменения планируют внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

— В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра, — говорится в документе.

В выходные и праздники для школьников предлагают организовывать внеучебные мероприятия: культурные, спортивные и воспитательные. Эти события не будут включаться в учебный план.

Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметил изданию РИА Новоссти, что нагрузка на школьников сейчас высокая. Перенос начала уроков на 9:00 даст детям больше времени на сон, а родителям — на то, чтобы спокойно отвезти их в школу перед работой, заявил он.

Педагог одной из школ, расположенных под Новосибирском, в разговоре с корреспондентом редакции Infopro54 пояснил, что в их образовательном учреждении уроки начинаются с 8 утра.

— Многие родители по дороге на работу забрасывают детей в школу и детский сад. Речь идет о начальной школе. Если сместить уроки на 9 утра, то дети будут болтаться лишний час по школе. Хотя, для старшеклассников это может быть и удобно. Но тут есть один нюанс — у нас школа учится в одну смену. В тех школах, где две и более смен, выполнить требования этого законопроекта будет сложно. Перенос начала уроков на час, сместит их окончание также на час, то есть дети будут возвращаться из школы еще позднее, — отметила собеседница редакции.

В сети инициатива также вызвала не вызвала большого энтузиазма:

— Для детей старших классов ничего особо не поменяется, но как быть с младшими? Мне удобнее всего отводить ребенка к 8 в школу. Завела и отправилась на работу. А если такой закон примут, придется кого-то просить. — Они стоят на крыльце в 7.30, хотя занятия начинаются в 8 утра. В школу нельзя приходить раньше 7:30. Тусуются на крыльце. Зачем так рано приходят — не знаю. Но родителям это удобно: можно утром по пути на работу завезти ребёнка в школу. — Вторые смены тогда со скольки будут? До ночи? — Странно. Раньше сядешь — раньше выйдешь, об этом никто не задумался? Позже начнут, а когда идти во вторую школу (музыкальная), а когда уроки делать — вечера-то уже нет, час съеден.

Напомним, в этом году 32 школы Новосибирска работают с коэффициентом 2+, 174 — в две смены: коэффициент от 1,1 до 1,9.

