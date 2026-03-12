Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата. Infopro54 изучил документы закупки, в том числе распределение вакцины по регионам.

Речь идет о поставке трехвалентной вакцины, предназначенной для профилактики ящура животных. Препарат включает защиту сразу от трех типов вируса — О, А и Азия-1. Согласно документации, вакцина является культуральной, поливалентной и инактивированной, то есть содержит обезвреженные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, но формируют иммунитет у животных. Препарат предназначен для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз.

Согласно заданию на поставку, общий объем закупки составляет более 13,6 миллиона доз. На это будет потрачено более 408 миллионов рублей. Препарат будет поставляться в две партии: первая — с даты заключения контракта по 31 марта 2026 года, вторая — с 1 апреля по 31 мая 2026 года.

Новосибирская область вошла в число 29 субъектов РФ, куда направят вакцину. Для региона предусмотрена поставка 350 тысяч доз. Из них 100 тысяч доз должны доставить в регион в марте, а оставшиеся 250 тысяч — до конца мая. Добавим, что согласно данным сайта госзакупок, в начале прошлого года для области закупали сопоставимое количество вакцины против ящура.

В текущем году крупнейшие партии вакцины получат Республика Калмыкия (2 миллиона доз), Республика Дагестан (1,5 миллиона доз) и Республика Бурятия (более 1 миллиона доз). Соседние с Новосибирской областью регионы также должны быть обеспечены препаратом: Алтайский край получит 800 тысяч доз, Омская область — 400 тысяч.

Процедура определения поставщика препарата для вакцинации животных против ящура состоялась в конце февраля. Поставщиком вакцины, как и в прошлом году, стал ФКП «Щелковский биокомбинат». Этот же поставщик был в 2022, 2023, 2024 годах.

Ящур — это острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных. К нему восприимчивы крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы. Болезнь характеризуется высокой заразностью и способностью к быстрому распространению.

Источником инфекции являются больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде, который обычно длится от 1 до 14 дней. Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной, молоком, мочой, калом и может передаваться через корма, воду, предметы ухода, транспорт, а также воздушно-капельным путем. Основные клинические признаки у животных включают лихорадку, угнетенное состояние, потерю аппетита, обильное слюнотечение. На слизистой оболочке ротовой полости, языке, на вымени появляются пузырьки, которые вскрываются, образуя болезненные эрозии. Заболевание наносит значительный экономический ущерб из-за снижения продуктивности, потерь молодняка и ограничений на перемещение животных.

