Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

100 тысяч доз должно быть поставлено до конца текущего месяца

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило о централизованной закупке вакцины против ящура для регионов страны. В рамках обеспечения противоэпизоотических мероприятий на 2026 год Новосибирская область получит 350 тысяч доз препарата. Infopro54 изучил документы закупки, в том числе распределение вакцины по регионам.

Речь идет о поставке трехвалентной вакцины, предназначенной для профилактики ящура животных. Препарат включает защиту сразу от трех типов вируса — О, А и Азия-1. Согласно документации, вакцина является культуральной, поливалентной и инактивированной, то есть содержит обезвреженные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, но формируют иммунитет у животных. Препарат предназначен для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз.

Согласно заданию на поставку, общий объем закупки  составляет более 13,6 миллиона доз. На это будет потрачено более 408 миллионов рублей. Препарат будет поставляться в две партии: первая — с даты заключения контракта по 31 марта 2026 года, вторая — с 1 апреля по 31 мая 2026 года.

Новосибирская область вошла в число 29 субъектов РФ, куда направят вакцину. Для региона предусмотрена поставка 350 тысяч доз. Из них 100 тысяч доз должны доставить в регион в марте, а оставшиеся 250 тысяч — до конца мая. Добавим, что согласно данным сайта госзакупок, в начале прошлого года для области закупали сопоставимое количество вакцины против ящура.

В текущем году крупнейшие партии вакцины получат Республика Калмыкия (2 миллиона доз), Республика Дагестан (1,5 миллиона доз) и Республика Бурятия (более 1 миллиона доз). Соседние с Новосибирской областью регионы также должны быть обеспечены препаратом: Алтайский край получит 800 тысяч доз, Омская область — 400 тысяч.

Процедура определения поставщика препарата для вакцинации животных против ящура состоялась в конце февраля. Поставщиком вакцины, как и в прошлом году, стал ФКП «Щелковский биокомбинат». Этот же поставщик был в 2022, 2023, 2024 годах.

Ящур — это острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных. К нему восприимчивы крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы. Болезнь характеризуется высокой заразностью и способностью к быстрому распространению.

Источником инфекции являются больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном периоде, который обычно длится от 1 до 14 дней. Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной, молоком, мочой, калом и может передаваться через корма, воду, предметы ухода, транспорт, а также воздушно-капельным путем. Основные клинические признаки у животных включают лихорадку, угнетенное состояние, потерю аппетита, обильное слюнотечение. На слизистой оболочке ротовой полости, языке, на вымени появляются пузырьки, которые вскрываются, образуя болезненные эрозии. Заболевание наносит значительный экономический ущерб из-за снижения продуктивности, потерь молодняка и ограничений на перемещение животных.

Ранее редакция рассказывала о том, с какими заболеваниями животных в Новосибирской области сейчас борется ветслужба.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : животноводство вакцинация

1 204
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцам объяснили, почему Wildberries не заменит турагентства
Следующая статья
От IT-компаний до артелей: истории бизнес-успеха рассказали участники Объединения «ВИП-Клуб»

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский государственный университет (НГУ) прорабатывает возможность открытия своего филиала в Андижанской области Республики Узбекистан. Этот вопрос обсуждался на встрече с делегацией соседней страны.

Узбекистан является давним партнером НГУ. С 2017 года университет сотрудничает с 15 местными вузами, реализует совместные программы в сфере IT и гуманитарных наук. В настоящее время в Новосибирске обучается более 70 студентов из Узбекистана. Теперь стороны намерены выйти на новый уровень взаимодействия. Инициатором проекта со стороны республики выступил известный медийный бизнесмен, доктор Шукуриллажон Жалилов.

Читать полностью

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске началось общественное обсуждение концепции благоустройства территории, которая станет продолжением создаваемого сквера у памятника Александру Демакову. Проектируемый участок расположен в Нижней зоне Академгородка в границах улиц Арбузова, Российская и Полевая.

Сейчас эта территория площадью почти 23,5 тысячи квадратных метров представляет собой пустырь с асфальтобетонными покрытиями. Ранее там размещался рынок, а с 2016 года участок фактически пустовал. Концепцией предполагается, что здесь появятся прогулочные маршруты, зона тихого отдыха, фестивальная поляна, детская и спортивная площадки. Также запланированы высадка новых деревьев и кустарников, монтаж освещения и системы видеонаблюдения.

Читать полностью

Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

Автор: Артем Рязанов

В исправительной колонии №14 участники кружка кулинарии установили новый рекорд: они приготовили торт длиной более метра и весом 101 килограмм. Это событие стало важным достижением для учреждения и подчеркнуло кулинарные способности осужденных.

Создание торта состояло из нескольких этапов. Сначала заключенные изучили рецепт, чтобы понять, как правильно сочетать ингредиенты. Затем начался процесс приготовления, где они продемонстрировали свои кулинарные умения, применяя разнообразные техники выпечки и украшения.

Читать полностью

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, по сведениям фермеров, увеличивается число населенных пунктов, где проводится изъятие и забой коров, принадлежащих частным лицам. Тема уже вышла на федеральный уровень, но крестьяне говорят, что по-прежнему не получили ответы на свои вопросы.

Жители сел Новосибирской области пытаются сохранить своих животных, считая, что оснований для их изъятия и умерщвления нет. Сначала была предана огласке ситуация в селе Козиха Ордынского района, где 9 марта жители отказывались отдавать своих коров на убой. Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. Ежедневно в соцсетях и телеграм-каналах появляются новые фотографии и видеокадры, снятые в селах области, куда в сопровождении полиции прибывает ветслужба для изъятия животных. Так, 11 марта были опубликованы кадры из Новопичугово. Владельцы КРС, пытающиеся предотвратить забой скота, заявляют, что им никто не называет истинной причины происходящего и не показывает официальные документы. Фермеры все чаще употребляют слово «неящур».

Читать полностью

Новосибирскую область заметает метель

Автор: Артем Рязанов

Жителей Новосибирска предупредили о резком ухудшении погоды. По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области и синоптиков, 12 и 13 марта регион окажется во власти снегопадов и метелей, а ветер усилится до штормового.

В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что сначала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые вскоре превратятся в обычный снег, местами обильный. Также возможны гололёд, налипание снега и метели.

Читать полностью

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Автор: Мария Гарифуллина

В ТЦ Новосибирска в марте текущего года продолжается закрытие точек по продаже одежды, обуви, товаров для дома. Массовым исходом арендаторов из торговых центров происходящее назвать нельзя, но бизнес называет это тревожным симптомом.

Журналист Infopro54 посетил 11 марта пять новосибирских торговых центров — два крупных ТРЦ и три небольших районных ТЦ. В каждом из этих объектов с начала текущего года закрывались магазины, и собственники вывешивали объявления о сдаче освободившегося помещения в аренду.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Общество

Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

Право&Порядок

Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову

Власть Общество

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Бизнес Недвижимость

Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Общество

Новосибирскую область заметает метель

Бизнес Власть

В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Бизнес Власть

Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности