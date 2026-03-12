Новосибирцам объяснили, почему Wildberries не заменит турагентства

Сервис путешествий WB Travel, созданный Wildberries & Russ (РВБ), совместно с туроператором Fun&Sun откроет собственный отель в Турции. Первые гости четырехзвездочного отеля в Кемере смогут заселиться в мае 2026 года.

Изначально появление нового игрока на рынке турагентств вызвало беспокойство. Однако сейчас отношение к этому более сдержанное. Туристические компании уверены, что причин для волнения нет.

— Надо отметить, что наш бизнес в основном ориентирован на людей, предпочитающих пакетные туры. То есть организовали – привезли – накормили – увезли. Пакетники не любят напрягаться. Мы точно так же работаем с туроператором FUN&SUN, какая разница, через кого бронировать тур? Главное ведь собственная насмотренность, картинки на сайте одно, а наш опыт – совершенно другое. Мы подскажем, стоит ли выбирать данный отель даже если у него стоит куча положительных отзывов, — рассказала Горсайту менеджер агентства «Глобал Тур» Яна.

Самостоятельные туристы предпочитают покупать билеты и планировать маршруты сами, в отличие от агентств, которые нужны тем, кто боится или не может это сделать. Это особенно актуально для больших компаний или семей. Однако самостоятельный туризм подразумевает полную ответственность за путешествие. Известен случай в аэропорту Вены, где путешественники, планировавшие увидеть кенгуру, вместо Австралии оказались в Австрии.

Как отмечает специалист, ошибки при самостоятельном бронировании путешествий встречаются часто. Люди не учитывают срок действия паспорта и различия в правилах въезда. В Турцию не пустят, если паспорт истекает менее чем через полгода. В Индию нужна заранее полученная виза, иначе развернут в аэропорту. В Камбодже визу можно получить на границе.

В ОАЭ сложилась сложная политическая ситуация. Туристам, особенно самостоятельным, трудно эвакуироваться в случае обстрелов.

