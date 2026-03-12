Поиск здесь...
Новосибирцам объяснили, почему Wildberries не заменит турагентства

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Появление нового игрока на рынке туристических агентств встревожило многих участников отрасли

Сервис путешествий WB Travel, созданный Wildberries & Russ (РВБ), совместно с туроператором Fun&Sun откроет собственный отель в Турции. Первые гости четырехзвездочного отеля в Кемере смогут заселиться в мае 2026 года.

Изначально появление нового игрока на рынке турагентств вызвало беспокойство. Однако сейчас отношение к этому более сдержанное. Туристические компании уверены, что причин для волнения нет.

— Надо отметить, что наш бизнес в основном ориентирован на людей, предпочитающих пакетные туры. То есть организовали – привезли – накормили – увезли. Пакетники не любят напрягаться. Мы точно так же работаем с туроператором FUN&SUN, какая разница, через кого бронировать тур? Главное ведь собственная насмотренность, картинки на сайте одно, а наш опыт – совершенно другое. Мы подскажем, стоит ли выбирать данный отель даже если у него стоит куча положительных отзывов, — рассказала Горсайту менеджер агентства «Глобал Тур» Яна.

Самостоятельные туристы предпочитают покупать билеты и планировать маршруты сами, в отличие от агентств, которые нужны тем, кто боится или не может это сделать. Это особенно актуально для больших компаний или семей. Однако самостоятельный туризм подразумевает полную ответственность за путешествие. Известен случай в аэропорту Вены, где путешественники, планировавшие увидеть кенгуру, вместо Австралии оказались в Австрии.

Как отмечает специалист, ошибки при самостоятельном бронировании путешествий встречаются часто. Люди не учитывают срок действия паспорта и различия в правилах въезда. В Турцию не пустят, если паспорт истекает менее чем через полгода. В Индию нужна заранее полученная виза, иначе развернут в аэропорту. В Камбодже визу можно получить на границе.

В ОАЭ сложилась сложная политическая ситуация. Туристам, особенно самостоятельным, трудно эвакуироваться в случае обстрелов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов.

Источник фото: нейросеть Алиса

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане
Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Семейная пара из Новосибирска застряла в Дубае

Автор: Артем Рязанов

Жители Новосибирска Алёна и её муж впервые в этом году поехали за границу — в Дубай. Билеты купили сами, забронировали отель. Планировали вернуться 3 марта. Но из-за войны Израиля и США с Ираном ОАЭ закрыли небо. Аэропорты Дубая закрыты, тысячи туристов, включая Алёну и её мужа, застряли на курорте.

В S7 пассажиров заверили: если рейс отменят, их разместят, предоставят жильё и питание, а также будут держать в курсе ситуации.

Читать полностью

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», рассказала о трендах на рынке краткосрочной аренды в Новосибирске и области, а также о влиянии этого рынка на туриндустрию региона.

— Жанна, как, по вашим данным, изменился спрос на краткосрочную аренду в Новосибирской области за последний год?

Читать полностью

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Автор: Артем Рязанов

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.
В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Все визовые центры Канады на территории Российской Федерации, включая новосибирский, прекратили приём документов с 28 января 2026 года. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 января на официальном сайте правительства Канады и портале оператора визовых услуг VFS Global.

Помимо Новосибирска, обслуживание заявителей остановлено в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Центры перестали принимать документы на все категории виз: туристические, гостевые, учебные и иммиграционные. Причины данного решения властями Канады не комментируются.

Читать полностью

Перелёты из Новосибирска в теплые зарубежные страны подешевели

Автор: Артем Рязанов

В феврале 2026 года перелёты из Новосибирска в зарубежные страны обойдутся путешественникам в среднем на 11% дешевле, чем летом.

По данным Авиасейлс, конец зимы в ОАЭ — это бархатный сезон, когда зной спадает и температура опускается до комфортных +26 °C. Для россиян страна предоставляет безвизовый режим на 90 дней. Зимой перелёты в ОАЭ стоят на 17% дешевле, чем летом. В феврале авиабилеты из Новосибирска обойдутся в:

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

