Минтранс проверил ремонт на дорогах Новосибирской области

В 2025 году в Новосибирской области планируется реконструкция более 255 километров автодорог, а также обновление около тысячи метров искусственных сооружений. На данный момент уже завершена укладка 85% верхнего слоя дорожного покрытия от запланированного объема на текущий год.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области осуществляет контроль за ходом и качеством выполнения ремонтных работ.

В Искитимском районе завершилась реконструкция дороги, ведущей в посёлок Агролес. Проект реализован в рамках государственной программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Результаты проверил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Он отметил, что дорога соединяет поселок Агролес с Бердском и федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт», обеспечивая транспортную доступность. Ранее дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонта полностью заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары и новые остановочные пункты. Установлено освещение вдоль всей дороги, что повысит безопасность движения в темное время суток.

В рамках программы по повышению безопасности дорожного движения отремонтирован участок дороги протяженностью 1,2 километра. Заменено 7,7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, обустроено около 2 километров тротуаров, установлено современное освещение, оборудованы два пешеходных перехода и три автобусные остановки. Дополнительно установлено 83 дорожных знака и нанесена дорожная разметка.

Все работы завершены в установленный срок – 5 сентября 2025 года. Главной целью было создание безопасных условий для пешеходов и улучшение видимости в ночное время. Заместитель министра выразил удовлетворение качеством выполненных работ и их соответствием проектной документации.