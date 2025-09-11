В России планируют законодательно увеличить время ремонта по ОСАГО

Госдума осенью рассмотрит законопроект о продлении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале. В первом чтении законопроект был принят в ноябре прошлого года.

Авторы поправок указали, что из-за проблем с поставками запчастей и увеличения сроков их доставки станции техобслуживания не всегда успевают выполнить ремонт в отведенные законом 30 дней.

— В силу того что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания, — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в осеннюю сессию Госдумы депутаты также планируют рассмотреть законопроект о выплатах по ОСАГО при самостоятельном ремонте автомобилей. Как отмечал Аксаков, поправки призваны оживить выплаты в натуральной форме. Владельцы автомобилей смогут выбрать удобное СТО, работающее по единой методике.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко вырастут тарифы по ОСАГО. Для региона устанавливают максимальный в России поправочный множитель для расчета стоимости автострахования.