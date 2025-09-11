Рекламодателям

Собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров

  • 11/09/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Собственник «Нафтатранс плюс» убрал из компании совет директоров
Все процессы управление бизнесом он замкнул на себя

Гендиректор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня решением единственного собственника прекратил полномочия совета директоров компании. Новый совет он решил не избирать.  Исполнять полномочия совета Головня будет сам, как собственник компании. Так же он назначил аудитора для проверки бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, говорится на сайте раскрытия информации.

Юрист ПВО (ООО «ЮЛКМ») Наталья Черкасова, со ссылкой на эмитента, пояснила в ответ на запрос Infopro54, что отказ от совета директоров обусловлен необходимостью сокращения расходов и упрощения управленческих процессов внутри компании, которая находится в состоянии дефолта.

— В настоящее время идёт процесс согласования окончательных параметров плана реструктуризации задолженности, который предполагает изменение первоначальных условий прежде всего в части графика купонных и амортизационных выплат и срока полного погашения бумаг, — отметила собеседница редакции.

По ее словам, после того, как документ будет опубликован, необходимо провести серию общих собраний владельцев облигаций по каждому выпуску, всего их 5: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07. На них план реструктуризации будет выставлен на голосование, и, если будет собран кворум и принято общее положительное решение, начнётся реализация этого плана.

— Эмитент и ПВО сейчас прорабатывают организацию этих собраний, — подчеркнула Наталья Черкасова.

Напомним, в июне эмитент сообщал, что «находится в сложном финансовом положении и не может гарантировать, что осуществит плановое частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций выпуска БО-03 в заявленный срок, а также выплату купонов». Сложности у компании возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. В планах компании — консолидация транспортного направления в периметр бизнеса в рамках другого дочернего предприятия, АО «ХК» Нафтатранс».

По данным сервиса «Контур Фокус», выручка компании в 2024 году составила 10 млрд рублей (в 2023 — 11,5 млрд), чистая прибыль — 87,6 млн (180 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 788

