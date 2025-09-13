Минздрав приостановил применение 28 препаратов

Минздрав РФ объявил об отмене или приостановке на неопределенный срок действия регистрационных удостоверений на 28 лекарственных препаратов.

Временно приостановлено медицинское применение 17 препаратов, среди которых жидкие экстракты и настойки валерианы, пустырника, календулы, женьшеня, мяты перечной, эвкалипта, элеутерококка и другие. Все они производятся одной из отечественных компаний. Санкции введены из-за обнаруженных Минпромторгом нарушений.

Кроме того, приостановлено применение «Бисопролола», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Для 11 средств регистрационные удостоверения отменены по заявлениям как зарубежных, так и отечественных правообладателей. Среди них: противоопухолевый, сахароснижающий, антиаритмический, гиполипидемический препараты, а также вакцина против COVID-19 «Салнавак». Из перечня ЖНВЛП в список вошли пять препаратов: «Аккузид» и «Аккупро» изготовителя Pfizer, «Норматенс» от Viatris, «Оксолин» компании «Биосинтез», «Репарил-гель Н» от Meda Pharma и «Чампикс»— от Pfizer.

Стоит отметить, что приостановка и отзыв лицензий на лекарственные препараты являются обычной практикой.

Напомним, с 1 сентября на территории России вступили в силу новые правила отпуска рецептурных лекарственных препаратов. Одним из ключевых нововведений стало введение определённого срока для отсроченного обслуживания рецептов. Начиная с осени, аптеки обязаны будут выдавать лекарства сразу же после их поступления и уведомлять об этом пациентов не позднее следующего рабочего дня.

Ранее редакция сообщала, что фармпроизводитель из Новосибирска готовится к запуску новых цехов. Общий объем инвестиций в программу составляет 3.5 млрд рублей.