«Думали, что при минимуме затрат всё будет колоситься»: в Новосибирске сократилось число сити-ферм, новые открываются редко

В Новосибирске уменьшается количество сити-ферм. По оценкам участников рынка, за последний год было закрыто порядка 30% проектов, связанных с выращиванием сельхозкультур в помещениях с использованием инновационных технологий.

Эти наблюдения подтверждаются данными онлайн-справочников: если еще пять лет назад в городе было более десяти компаний, предлагавших решения для сити-фермерства, то сейчас их единицы. Конференций, семинаров, бизнес-интенсивов на эту тему тоже стало меньше. Руководители компаний рассказали Infopro54, что происходит на рынке.

— Людей, которые занимаются сити-фермерством, действительно, сильно убавилось. Многие, даже те, кто считался успешным сити-фермером и курсы образовательные делал, ушли из этой сферы. Я вижу здесь целый комплекс причин. Главное, наверное, что кто-то счел, что это просто. Думали, что при минимуме затрат всё будет колоситься. А тут нужны агротехнологи, инженеры, айтишники. Многие экономят на качественном оборудовании, ставят там какую-то китайскую или низкокачественную автоматизацию. Экономия на капитальных затратах убивает потом на операционных затратах. При этом рентабельность низкая. Кроме того, очень сильно по всему этому делу ударила высокая ключевая ставка. Еще одна проблема: люди зачастую не умеют продавать эту зелень. Они видят, что она в магазине продается по такой-то цене и решают, что они такую же поставят. И не учитывают, что там в закупке цена совершенно другая и качество другое. Все это в комплексе не дало рынку взлететь, хотя много было ожиданий и спекуляций на эту тему, — говорит руководитель компании «Современные системы выращивания» Роман Рыбаков.

Эксперты говорят, что в Новосибирске сейчас не более пяти сити-ферм, которые стабильно работают и развиваются. Новые проекты открываются редко. Будущее, в котором чуть ли не в каждом доме и магазине будет стоять шкаф, где растет зелень, оказалось более далеким, чем представлялось еще десять лет назад.

— Все думали, что там такого: на рубль купил, за 100 рублей продал и озолотился. Когда мы начинали работу 15 лет назад, нам казалось, что рынок готов, а он был совсем не готов. В свое время мы считали, что если нашу продукцию хотя бы в Новосибирске будет есть 5% населения, то это будет уже очень хороший доход и очень хорошая рентабельность предприятия. Но на сегодня 5% процентов нас еще не ест. Интерес к микрозелени, к спрауту у людей, особенно у молодых, есть. Но большинство все равно предпочитает другую еду. Как правило, сейчас это готовая еда, если какое-то время назад еще там люди там сколько-то времени хотя бы проводили на кухне, то сейчас этого, ну статистика показывает, что этого становится еще меньше. Со временем, думаю, осознанный подход к продуктам, к здоровому питанию будет более распространенным явлением. Если говорить про большие деньги, то я думаю, что еще, наверное, лет 15 надо, чтобы в сити-фермерстве они появились, — говорит генеральный директор компании «Русский спраут. Сибирь» Анастасия Бессонова.

Еще один не вполне оправдавшийся прогноз — сити-фермерство для заведений общепита. Рестораторы всегда говорили, что в Сибири с ее долгой зимой нехватка зелени — это проблема. Но не многие стали ставить у себя вертикальные фермы или покупать продукцию у сити-фермеров. Причина в цене.

— У нас есть контракты с рестораторами. Но микрозелень это достаточно дорогой для ресторана продукт. А ресторанный бизнес вообще выживает за счет себестоимости продукции. Там достаточно большая расходная часть, они считают каждую копейку. И потому многие заведения считают, что лучше купить более дешевую, не сертифицированную зелень. Потому что, опять же, большого спроса на эту продукцию нет, — объясняет Анастасия Бессонова.

Сити-фермерство в Новосибирске проходит этап естественного отбора, говорят участники рынка. Перспективу они видят за компаниями, которые готовы к инвестициям и правильно понимают все технологические нюансы.

