Новосибирский бизнесмен стал одним из девяти фигурантов дела об аквапарке

Следственное управление ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции девяти фигурантам уголовного дела об особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о миллиардных хищениях при эксплуатации новосибирского аквапарка. Среди фигурантов — глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области, экс-гендиректор аквапарка Наталия Муханова, пишет «Коммерсант».

Пресс-служба РАТМ Холдинга отказалась от комментариев по Эдуарду Тарану, сославшись на тайну следствия.

— Президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран не занимается операционной деятельностью предприятий РАТМ Холдинга: эти управленческие функции возложены на высокопрофессиональные команды топ-менеджеров. Все активы работают в штатном режиме, — подчеркнули в компании.

Напомним, один из главных фигурантов дела — экс-замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Попелюх — ранее был зампрокурора Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о хищениях в новосибирском аквапарке передадут на изучение фигурантам.