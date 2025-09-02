Рекламодателям

Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске

  • 02/09/2025, 14:15
Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске
Группа неизвестных демонтировала агитационный плакат партии, размещенный на ограждении у входа в садовое товарищество

В Кировском районе Новосибирска неизвестные попытались сорвать предвыборную кампанию КПРФ. Как сообщается, группа молодых людей демонтировала агитационный плакат партии, размещенный на ограждении у входа в садовое товарищество «Новый мир» по улице Аникина, нанеся тем самым материальный вред имуществу СНТ.

По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ по вопросам избирательных кампаний Романа Яковлева, данный случай демонстрирует, что это дело рук оппонентов, которые не имеют возможности вести честную политическую борьбу, и таким образом перешли к «грязной игре».

— В то время как мы ведем работу с избирателями, кто-то пытается силой и вандализмом решить свои политические задачи, — заключил Яковлев.

В связи с указанным инцидентом, партийные представители направили заявление в правоохранительные органы с целью проведения расследования и наказания виновных в содеянном.

Изображение: скрин видео со страницы Романа Яковлева в Телеграм

