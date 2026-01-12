Строительство первого медресе в Новосибирске продлили до 2026 года

В 2017 году на улице Мира в Новосибирске, рядом с соборной мечетью имени Кунта-Хаджи Кишиева, началось строительство первого в Сибири медресе.

Медресе — это мусульманское учебное заведение, аналогичное средней или высшей школе в исламском мире. Здесь изучают религию, арабский язык и светские науки.

В Новосибирске мусульманская религиозная организация «Соборная мечеть» возводит новое образовательное учреждение. По проекту здание достигнет 37,22 метров в высоту и будет состоять из девяти этажей. Его площадь превысит 6,3 тысячи квадратных метров.

На муниципальном портале города сообщили, что власти продлили разрешение на строительство медресе до декабря 2026 года.

Напомним, вопрос о строительстве медресе в Новосибирске, которое должно было стать частью единого духовного комплекса с Соборной мечетью имени Кунта-Хаджи Кишиева, впервые прозвучал в 2013 году. Саму мечеть на улице Мира открыли в июне 2014-го. Здание занимает площадь 1800 квадратных метров и рассчитано на 2500 верующих.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия не разрешила расширить мечеть на Фрунзе в Новосибирске.