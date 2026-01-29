Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

После ежегодного доклада о деятельности Молодежного парламента Новосибирской области за 2025 год депутат Заксобрания, представитель «Российской партии пенсионеров» Владимир Ворожцов порекомендовал молодым коллегам не увлекаться искусственным интеллектом при подготовке публичных выступлений. Он напомнил, что месяц назад на мероприятии в Заксобрании с докладом выступал представитель Молодежного парламента.

— Где-то на третьей фразе меня стали терзать смутные сомнения. Выступление было очень похоже на текст, сгенерированный искусственным интеллектом. В таких чатах, даже отечественных, часто проскакивает что-то англосаксонское. В частности, от представителя Молодежного парламента я услышал следующую фразу о молодых ученых сибирского Академгородка, которые «сидя в маленьких квартирках в Новосибирске, мечтают о Нобелевских премиях». Лично мне, как человеку, много лет прожившему в Академгородке — у меня супруга работала в институте, эта фраза показалась не академовской и не новосибирской, — заявил Ворожцов.

Он напомнил, что в «крупных зарубежных университетах, например в Сорбонне, есть полные клопов каморки с крысами, бегающими в коридорах».

— По сравнению с этим наш Новосибирский университет, знаете ли, светоч и так далее. А во-вторых, почему мечтают именно о Нобелевских? Академик Лаврентьев мечтал обеспечить обороноспособность безопасного государства, создать Академгородок, действительно ставший уникальным явлением… Может быть, российским молодым ученым мечтать о премиях президента Российской Федерации, о развитии наук? — поинтересовался он.

Владимир Ворожцов предостерег молодых парламентариев от повторения ошибки «Коли с Уренгоя». Напомним, в 2017 году при выступлении в Бундестаге старшеклассник из Нового Уренгоя, участвовавший в программе по обмену немецких партнеров «Газпрома», назвал нацистов, уничтоженных Красной армией под Сталинградом, «невинно погибшими людьми, испытывавшими невероятные трудности во время войны».

— Желательно бы, чтобы в ходе работы Молодежного парламента больше подобных ляпов не появлялось, — добавил депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска предложили заменить депутатов роботами.