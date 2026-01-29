Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что в прошлом году произошло кардинальное изменение по отношению к серебру как к важному активу для сохранения и увеличения капитала. Небывалый рост котировок сопровождается существенным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро постепенно выходит из узкоспециализированной ниши и становится одним из важнейших активов для диверсификации инвестиционного портфеля.