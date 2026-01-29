Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Финансы

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Дата:

Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, увеличилось на 36%

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что в прошлом году произошло кардинальное изменение по отношению к серебру как к важному активу для сохранения и увеличения капитала. Небывалый рост котировок сопровождается существенным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро постепенно выходит из узкоспециализированной ниши и становится одним из важнейших активов для диверсификации инвестиционного портфеля.

Фото создано нейросетью Шедеврум

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы драгоценные металлы ВТБ

308
0
0
Предыдущая статья
Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области
Следующая статья
Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Автор: Юлия Данилова

На январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона.

Как отметил председатель транспортного комитета Валерий Ильенко, в настоящее время для города Новосибирска установлен коэффициент в размере 3,12 (до 9 декабря 2025 года он был 1,56), для Бердска — 2,48, (1,24), для Искитима — 2,32 (1,16) и для Куйбышева — 2 (1).

Читать полностью

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Читать полностью

Новосибирцы в числе лидеров в России по покупкам криптовалюты

У россиян медленно, но верно формируется культура инвестирования, и они осваивают новые для себя инструменты. Доходы от вкладов идут в фонды денежного рынка и облигационные.  Растет число частных инвесторов на Мосбирже — в 2025 году прибавились еще 5 млн человек, а вложения в ценные бумаги увеличились почти в 2 раза год к году: до 2,5 трлн рублей. Все больше внимания получают альтернативные инструменты. Но главное — развиваются не только столичные инвесторы, но и региональные. Какие способы и инструменты им сегодня доступны и как рынок стирает географические границы, рассказала Надежда ​​Лугинина, директор по развитию «Флагман-Кредитор».

Сегодня жители регионов России проявляют не меньше внимания к инвестициям, чем жители Москвы или Санкт-Петербурга. Например, по данным Мосбиржи, за 2025 год инвесторы из Краснодарского края открыли 10,8 тысяч ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов), из Ростовской области — 7,3 тысяч, из республики Татарстан — 5,7 тысяч. Это меньше, чем прирост в Санкт-Петербурге (17 тысяч) или в Москве (34,6 тысяч), но все же это достаточно крупные цифры.

Читать полностью

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Заведующий кафедрой финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, к.э.н, доцент Нина Протас пояснила, почему отличается статистика стоимости ОСАГО у разных ведомств:

— В начале января обратила внимание, что во многих СМИ вышла статистика разных ведомств и маркетплейсов, о том сколько новосибирцы в среднем платят за полис ОСАГО. Удивило то, что значения различались, иногда довольно сильно.

Читать полностью

Снижение ставок по ипотеке: новый тренд в банковской сфере

В России в начале 2026 года крупные банковские учреждения, такие как ВТБ, Сбер, Альфа-банк зафиксировали тенденцию к уменьшению процентных ставок по ипотечным предложениям, предлагая пересмотренные условия с дисконтом в диапазоне от 1,5 до 3,5 процентных пункта. Минимальные ставки по рыночным ипотечным кредитам снижаются до отметок ниже 21-23% в год, при этом банки руководствуются ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и прогнозами Министерства финансов, предвещающими падение ставок до 16% к концу 2026 года.

ВТБ с 28 января объявил о сокращении ставок по ипотечным программам на 3,3 процентных пункта. Подобное снижение ставок стало возможным из-за положительных изменений в макроэкономической ситуации.

Читать полностью

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирский ПЛП включен в энергетическую схему терпланирования России

Общество

Эксперты оценили влияние нового утильсбора на параллельный импорт автомобилей

Общество Право&Порядок

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Власть

Реформа местной власти: ликвидируются сельсоветы и меняется порядок выборов мэра Новосибирска

Бизнес Власть

Новосибирским сайтам грозит блокировка за контент о продаже табака

Право&Порядок

Две кикшеринговые компании, работающие в Новосибирске, хотят объединиться

Власть Технологии

Молодежный парламент Новосибирской области заподозрили в использовании искусственного интеллекта

Финансы

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Власть Общество

Три населенных пункта исчезли с карты Новосибирской области

Бизнес Власть

Проверка ФАС затронет крупные сети Новосибирской области

Общество

В новосибирском СФР рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

Власть Общество

Требование об отмене повышенных коэффициентов ОСАГО в Новосибирске уйдет в Москву

Недвижимость

Купить среду для жизни: почему эко-квартал «На Кедровой» — выгодное вложение в будущее семьи

Общество

Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Бизнес Власть

Коррупционный фактор увидели новосибирские депутаты в ЭКГ-рейтинге

Авто

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Власть

Итоги работы Правительства НСО за 2025 год: депутаты Заксобрания единогласно утвердили отчёт Андрея Травникова

Бизнес

ИИ сократил рутинные операции охраны труда на производстве в центральной России на 70%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности