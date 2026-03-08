Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Март в Сибири — месяц обманчивый. Солнце уже пригревает по-весеннему, сугробы оседают и темнеют, но зима не спешит сдавать позиции и напоминает о себе. Настоящие погодные качели ждут жителей Новосибирска с 9 по 15 марта. Сначала Новосибирск прогреется до плюсовых температур, но уже через сутки ударят морозы до -23 градусов.

В понедельник, 9 марта, сибиряки еще смогут насладиться дыханием весны. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Правда, погода будет ветреной — порывы юго-западного ветра достигнут 17-18 метров в секунду. Небо затянет тучами, пойдет снег, местами с дождем.

Настоящий сюрприз погода преподнесет в ночь на вторник. Воздух начнет стремительно остывать. По данным Западно-Сибирского УГМС, столбики термометров рухнут до -12…-17 градусов, а в отдельных районах области и вовсе до -23. В Новосибирске похолодание будет не таким суровым — ночью ожидается -6…-8 градусов, днем около -3…-5.

Самыми холодными обещают стать ночи 11 и 12 марта. По области температура опустится до -16…-21 градуса. Днем воздух будет прогреваться до -3…-8. Синоптики предупреждают о метелях и порывистом ветре до 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.

К концу недели характер погоды не изменится. Ночные морозы продолжат крепчать до -15…-22 градусов, а днем будет не теплее -8…-10. Снегопады ожидаются практически каждый день, за исключением вторника.

Народный календарь подсказывает, что такая переменчивая погода в марте — дело привычное. В старину говорили: «Март — не весна, а предвесенье». Если в начале месяца случалась оттепель, наши предки знали — скоро ударят морозы. Про мартовские снегопады тоже есть примета: если снег тает дружно — к мокрому лету. А вот частые туманы в марте обещают дождливый год.

