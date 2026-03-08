Поиск здесь...
Общество

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Самая холодная ночь ожидается в четверг, 12 марта

Март в Сибири — месяц обманчивый. Солнце уже пригревает по-весеннему, сугробы оседают и темнеют, но зима не спешит сдавать позиции и напоминает о себе. Настоящие погодные качели ждут жителей Новосибирска с 9 по 15 марта. Сначала Новосибирск прогреется до плюсовых температур, но уже через сутки ударят морозы до -23 градусов.

В понедельник, 9 марта, сибиряки еще смогут насладиться дыханием весны. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Правда, погода будет ветреной — порывы юго-западного ветра достигнут 17-18 метров в секунду. Небо затянет тучами, пойдет снег, местами с дождем.

Настоящий сюрприз погода преподнесет в ночь на вторник. Воздух начнет стремительно остывать. По данным Западно-Сибирского УГМС, столбики термометров рухнут до -12…-17 градусов, а в отдельных районах области и вовсе до -23. В Новосибирске похолодание будет не таким суровым — ночью ожидается -6…-8 градусов, днем около -3…-5.

Самыми холодными обещают стать ночи 11 и 12 марта. По области температура опустится до -16…-21 градуса. Днем воздух будет прогреваться до -3…-8. Синоптики предупреждают о метелях и порывистом ветре до 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.

К концу недели характер погоды не изменится. Ночные морозы продолжат крепчать до -15…-22 градусов, а днем будет не теплее -8…-10. Снегопады ожидаются практически каждый день, за исключением вторника.

Народный календарь подсказывает, что такая переменчивая погода в марте — дело привычное. В старину говорили: «Март — не весна, а предвесенье». Если в начале месяца случалась оттепель, наши предки знали — скоро ударят морозы. Про мартовские снегопады тоже есть примета: если снег тает дружно — к мокрому лету. А вот частые туманы в марте обещают дождливый год.

Ранее редакция сообщала, что Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях.

Фото редакции Infopro54, автор- Михаил Мочалов

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Читать полностью

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Читать полностью

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Читать полностью

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Читать полностью

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Автор: Оксана Мочалова

Вслед за выпускниками медицинских вузов обязательную отработку по специальности могут ввести и для выпускников строительных вузов. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета, — говорится в проекте рекомендаций по итогам круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

Читать полностью

Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Читать полностью
