Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустила ежегодный доклад об особенностях климата на территории России в 2025 году. Документ объемом 132 страницы содержит подробный анализ температурных режимов, осадков, снежного покрова и других климатических показателей. Новосибирск и Новосибирская область упоминаются в докладе, в том числе в связи с рядом аномалий.

Согласно данным Росгидромета, прошедший год на территории России стал вторым самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, уступив только рекордному 2020 году. Среднегодовая аномалия температуры составила плюс 1,24 градуса Цельсия. При этом на территории России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земном шаре.

В докладе отдельно отмечается ситуация в Западной Сибири, куда входит Новосибирская область. Зимой 2024-2025 годов на юге Западной Сибири, включая Новосибирскую область, наблюдались 95-процентные экстремумы тепла — температура значительно превышала климатическую норму. В феврале 2025 года аномалия на юге Западной Сибири вошла в число экстремальных значений.

Весна в Западной Сибири также оказалась аномально теплой. В марте 2025 года на юге Сибирского федерального округа, по данным Росгидромета, фиксировались температуры выше климатической нормы с локальными экстремумами. Апрель в Западной Сибири, включая Новосибирскую область, характеризовался значительным переувлажнением. На метеорологической станции Ханты-Мансийск выпало 347 процентов от месячной нормы осадков, 29 апреля было зарегистрировано около 32 миллиметров осадков за сутки.

Летом, в июне, на юге Сибирского федерального округа также сложились очень теплые условия с 95-процентными экстремумами. Аномалия температуры составила плюс 1,81 градуса Цельсия, что стало пятым показателем в ранжированном ряду.

Осенью 2025 года в Западной Сибири фиксировался значительный избыток осадков. В ноябре в Сибирском федеральном округе выпало 127 процентов от нормы, что стало вторым показателем в ряду наблюдений с 1936 года.

Что касается снежного покрова, то зимой 2024-2025 годов на территории Омской и Новосибирской областей снег задержался дольше обычного. В то же время максимальная высота снежного покрова на юге Западной Сибири оказалась ниже климатической нормы.

По данным Росгидромета, глобальное потепление остается одной из важнейших проблем. Концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти: по данным станции Териберка, в 2025 году она достигла 430 миллионных долей. В докладе отмечается, что крупномасштабные летние волны жары представляют наиболее значительную климатическую угрозу для экономики России. Повышение температуры, по прогнозам ученых, приведет к дефициту водных ресурсов и повышению риска засух в основных зернопроизводящих регионах.

Ранее редакция сообщала, что весна 2026 года в Новосибирской области начинается с 30-градусных морозов.