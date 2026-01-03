Морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе

По прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, жителям Новосибирска в январе 2026 года стоит ожидать как суровых морозов до -26 градусов, так и обильных снегопадов. Несмотря на то, что средняя температура января превысит обычные показатели, месяц будет отмечен значительными перепадами температур и большим количеством осадков.

Ожидается, что среднемесячная температура будет колебаться в пределах от -13 до -17 градусов, но столбик термометра может достигать отметки в -26 градусов, а в периоды потепления подниматься до -3 градусов.

Начало января будет относительно мягким: днем прогнозируется от -3 до -8 градусов. В среднем, в первые десять дней месяца ночные температуры составят -11…-16 градусов, а дневные — около -5…-10. Однако после первой декады стоит ожидать похолодания: ночью температура опустится до -17…-22 градусов, а днем – до -12…-17 градусов.

Вторая половина января будет характеризоваться значительными колебаниями температуры. Ночью возможны морозы до -21…-26 градусов, которые будут сменяться потеплениями до -11…-16 градусов. Днем морозные -14…-19 градусов будут чередоваться с более комфортными -5…-10 градусами. К концу января синоптики обещают небольшое потепление. Особенностью января 2026 года станет превышение месячной нормы осадков. Если в первой декаде снег ожидается лишь эпизодически, то во второй и третьей декадах снегопады различной интенсивности прогнозируются практически каждый день. Горожанам необходимо быть готовыми к изменчивой погоде и сложной ситуации на дорогах из-за обильных осадков.

Ранее редакция сообщала, что в первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы.