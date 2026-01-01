В первую декаду января в Новосибирске будут снегопады и умеренные морозы

Синоптики обещают новосибирцам первую декаду января со снегопадами и относительно мягкой для сибирской зимы погодой. Прогноз для Новосибирска на первые дни нового 2026 года, по данным метеорологов, будет отличаться от температуры новогодней ночи, когда столбики уличных термометров на опускались ниже нулевой отметки.

В первые 10 дней января в Новосибирске ожидаются умеренные морозы. Согласно прогнозу, размещенному на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС, средняя месячная температура ожидается на 2-3 градуса выше климатической нормы. Преобладающая температура в первой декаде января прогнозируется в интервале от -5 до -10 градусов днем и от -11 до -16 градусов ночью. При этом в самом начале десятидневки — в ночь на 1 января — температура воздуха, по разным оценкам, может составить около -10 градусов или быть значительно теплее, приближаясь к нулевой отметке. Днем 1 января ожидается от -1 до -3 градусов.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы. Несмотря на то, что сильных аномалий не прогнозируется, снег различной интенсивности предполагается в отдельные дни первой декады января. Данные других погодных сервисов на первую неделю года, например с 4 по 7 января, также указывают на облачную погоду с вероятностью снега. Ветра ожидаются слабые.

Общая картина первой половины января, по оценкам синоптиков, будет меняться. После относительно мягкого начала, во второй половине первой декады ожидается понижение температуры воздуха: ночью до -17,-22 С, днем до -12,-17 С. Вторая и третья декады месяца, согласно региональному прогнозу, принесут больше снегопадов и более значительные колебания температуры.

