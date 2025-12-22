Мошенники убедили пенсионерку из Новосибирска продать квартиру

Житель Челябинска совместно с лже-сотрудникам правоохранительных органов в течение месяца по телефону обрабатывали пенсионерку из Новосибирска. Мошенники убедили пожилую женщину в том, что она лишилась средств, которые лежали на счете в банке и предложили услуги по их возврату. Пенсионерка перевела им 286 тысяч рублей, для чего взяла кредит в банке. Потом мошенники уговорили ее перевести еще 1 миллион рублей на счет иного лица.

На этом аферисты не остановились. С июля по декабрь 2023 года они звонили жертве, чтобы убедить ее взять деньги под залог квартиры, а потом и продать жилье.

В итоге совокупный размер ущерба, от совершенных ими преступлений составил 3,9 млн рублей.

Кировский районный суд назначил челябинцу наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

