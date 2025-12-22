Всего четыре месторождения торфа разрабатываются в Новосибирской области

В Новосибирской области практически не востребован такой вид полезных ископаемых, как торф. В разработке находятся только четыре месторождения. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Для сравнения, всего в регионе учтено 172 месторождения общей площадью около 1,2 млн га. Балансовые запасы оцениваются в 2,7 млрд тонн. Подавляющая часть запасов (168 месторождений) находится в нераспределенном фонде недр и расположена в северо-западных районах области.

— В 2024 году общий объем добычи торфа в регионе составил порядка 18 тысч тонн. На 99,7% он обеспечен ООО «Сибирский торф», — уточнили в Минприроды.

В 2025 году в регионе планирует добыть до 50 тысяч тонн торфа.

ООО «Сибирский торф» создано в 2000 году, обладает 9 лицензиями на пользование недрами. Вся продукция предприятия (органические удобрения и почвогрунты) предназначена для нужд сельского хозяйства и пользуется спросом как в России, так и за рубежом. На предприятии создана собственная лаборатория и внедрены программы повышения производительности.

Компания перерабатывает сырье, добываемое в Чулымском районе, осуществляет поставки своей продукции в крупные торговые сети. Ранее производство «Сибирского торфа» находилось в Омской области.

По данным сервиса Контур Фокус, в 2024 году выручка компании составила 13,8 млн рулей (-А%), чистая прибыль — 35 тысяч (51 тысяча).

Ранее редакция сообщала о том, что торф из Новосибирской области экспортируют в Парагвай.