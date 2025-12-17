Мошенники продали 12 квартир в Новосибирске за 2025 год

С начала 2025 года в 15 регионах России мошенники дистанционно украли деньги и продали не менее 157 квартир. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

— Что касается квартир, опять же скажу, что у нас нет официальной статистики. Как и в прошлый раз, мы вручную обрабатывали данные по нескольким субъектам. Речь сейчас идет о 15 субъектах. За 2025 год в 15 субъектах после совершения этих хищений были проданы квартиры. Таких фактов насчитано 157, — сказал он в ходе круглого стола в ТАСС на тему актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью.

Филиппов подчеркнул, что ключевые регионы включают Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинскую, Московскую и Саратовскую области, а также Алтайский и Пермский края. Например, в Московской области таких фактов 14, в Новосибирске — 12, а в Челябинске — 11.

Он заметил, что суды иногда встают на сторону покупателей. Примерно 40% дел заканчиваются в пользу продавца, 40% — с возвратом всего полученного сторонами, и 20% — в пользу покупателя.

Ранее редакция сообщала о том, что Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной.