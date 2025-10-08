В Новосибирске закупили оборудование для уроков труда и ОБЗР на 88 млн рублей

В 2025 году из федерального бюджета Новосибирской области предоставлена субсидия в объеме 88 млн рублей на оснащение кабинетов труда («Технологии») и ОБЗР («Основы безопасности и защиты Родины») в 625 школах региона необходимым оборудованием, еще 3,67 млн выделено на эти цели из областного бюджета. Сейчас закупленные лоты доставляются в образовательные учреждения.

В 2026 году на оснащение школ заложено 100 млн рублей, уточнили в ответе на запрос Сибкрай.ru в Минобразовании области.

— Закупка оборудования производится централизованным способом по номенклатурному принципу, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией.

Судя по документам, опубликованным Минпросвещения РФ, в перечень оборудования для уроков труда может входить специализированная мебель и системы хранения; современные учебные станки с ЧПУ; наборы ручного электроинструмента; комплекты слесарно-столярного инструмента; швейные зоны с профессиональным оборудованием; зоны пищевых технологий с необходимым набором посуды и электроплитами.

В список оборудования для уроков ОБЗР входят наглядные пособия и информационные материалы, стенды с иллюстрациями и инструкциями, тренажёры и учебные модели, в том числе манекены для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации. В перечне средства индивидуальной защиты (противогазы, аптечки первой помощи, комплекты защитной одежды), техническое оборудование, оборудование для физической подготовки, в том числе макеты оружия, элементы полосы препятствий для отработки навыков физической выносливости и т.д.

До конца 2027 года в министерстве рассчитывают полностью укомплектовать кабинеты «Труда» и ОБЗР во всех школах региона.

В целом по стране через Минпросвещения на эти цели с 2025 года выделяется по 4 миллиарда рублей в год.

