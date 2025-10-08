В Новосибирске после вспышки коклюша выросло число положительных тестов на антитела

В Новосибирске зафиксирован рост числа людей с иммунным ответом на коклюш. Об этом Infopro54 сообщили лабораторные службы двух частных медицинских центров. Подробные данные в целом по стране, которые подтверждают наблюдения новосибирских лабораторий, опубликовал статистический проект «Индекс Инвитро»: в 2025 году доля положительных результатов анализа на антитела к этой инфекции выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 85%.

Такой рост показателей специалисты напрямую связывают со вспышкой заболеваемости, которая была отмечена в 2024 году. Тогда по всей России было зарегистрировано более 32 тысяч случаев коклюша, причем 80% из них — у детей до 14 лет. В 2025 году тенденция к распространению инфекции сохранилась.

— Это может быть связано с тем, что в 2024 году наблюдалась вспышка коклюша по всей стране. В такой ситуации всех, у кого был затяжной кашель, направляли на сдачу теста на выявление антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), это один из ключевых методов диагностики и подтверждения инфекции. Сейчас уровень заболеваемости упал, поэтому люди реже сдают этот тест. Сейчас они, скорее всего, проверяют напряженность иммунитета — это уровень специфической невосприимчивости организма в отношении определенного возбудителя инфекции. Иммунитет мог сформироваться как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации против возбудителя коклюша, — говорит, кандидат медицинских наук, инфекционист Инвитро Андрей Поздняков.

Коклюш — это острая бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель, длящийся неделями или даже месяцами. Основной и наиболее эффективный метод профилактики этого заболевания — вакцинация. На обывательском уровне о коклюше иногда говорят как о детской и не очень опасной инфекции. Такое отношение врачи считают в корне неверным. Согласно данным доклада Роспотребнадзора (есть в распоряжении редакции Infopro54), Новосибирская область в прошлом году вошла в число регионов, где были летальные исходы среди детей, заболевших коклюшем.

—Несмотря на значительный рост заболеваемости коклюшем в структуре форм клинического течения коклюша регистрируются легкие формы – в 2024 г. 50,0 %, что практически в два раза больше, чем в год предыдущего циклического подъёма (2019 г. – 29,5 %) и также обусловлено улучшением лабораторной диагностики коклюшной инфекции за счет внедрения метода ПЦР. Доля среднетяжелых, тяжелых и атипичных форм клинического течения составила в 2024 году 47,4 %, 0,7 % и 1,9 % соответственно. Вместе с тем в 2024 году зарегистрировано 11 летальных случаев коклюша среди детей (5 случаев в Республике Дагестан, по 1 случаю в Вологодской области, городе Санкт-Петербург, Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Хакасия и Новосибирской области). Все случаи смерти зарегистрированы среди непривитых детей в возрасте до 1 года (11 случаев). Информация по случаям летальных исходов у детей от коклюша направлена в Минздрав России для проведения анализа причин гибели детей, качества оказания медицинской помощи и принятия мер, — говорится в докладе.

В текущем году заболеваемость коклюшем ниже прошлогодних показателей. Но педиатры призывают не терять настороженности и ни в коем случае не отказываться от вакцинации детей.

— Сейчас мы не видим случаев коклюша. Если они и бывают, то это единичные случаи. Ситуация не сравнима с тем, что было в прошлом году. Но риск есть. Во-первых не все ставят прививки, во-вторых существует вероятность завоза коклюша и других инфекций из стран ближнего зарубежья, — сообщила Infopro54 педиатр Елена Щербицкая.

