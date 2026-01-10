Поиск здесь...
Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Дата:

При этом ужин в кафе с собакой становится нормой

Две противоречащие друг другу тенденции параллельно развиваются в новосибирском общепите. Рестораторы начинают постепенно отказываться от свинины в своем меню, стараясь придерживаться мусульманских традиций. При этом визит в заведения с животными уже считается нормой. Об этом рассказала вице-председатель Новосибирского реготделения «Опора России» Мария Гаранина.

— Действительно, многие рестораторы опасаются включать в блюда свинину, чтобы не расстраивать гостей-мусульман. При этом те же самые рестораторы допускают в заведения собак, что грубо нарушает нормы шариата, — рассуждает эксперт в диалоге с журналистом Infopro54.

Напомнила вице-президент и о недавнем инциденте, очевидцем которого стал известный шеф-повар и исследователь русской кухни Максим Сырников. В разгар предновогоднего ажиотажа в одном из популярных ресторанов сломалась мясорубка. Шеф-повар решил обратиться за помощью к коллеге из соседнего заведения и измельчить мясо в фарш на их кухне. Но получил категоричный отказ после того, как уточнил, что перемалывать на агрегате будут не только говядину, но и свинину. Так же поступили еще в семи ресторанах, заявив: «Все, что угодно, но только не свинину».

Интересно, что ни в одном из этих заведений в описании меню не было упоминаний о халяле или кашруте, — все они позиционировали себя, как рестораны русской и европейской кухни.

И рестораторов можно понять. Доля мусульманского населения в столице Сибири становится все больше, а заведениям общепита все сложнее «выживать» в условиях жесткой конкуренции. Только с начала 2026 года в Новосибирске уже закрылось шесть кафе и ресторанов. Владельцам заведений не остается ничего иного, как идти навстречу своим гостям. Отсюда и возникшее противоречие.

— Если у нас, православных, нет жестких запретов принимать пищу, когда рядом собаки (животных запрещено допускать в церковь, но и то не из соображений их нечистоты, а по причине благоговения перед домом Божиим), то у мусульман собака считается животным нечистым. Заведение не может считаться халяльным, если в него допускают собак, а принимать пищу рядом с собакой вообще считается крайне нежелательным, — дополняет Марина Гаранина.

Между тем, в конце прошлого года в Госдуме уже обсуждали запрет на доставку не халяльных продуктов курьерами-мусульманами.  Тогда депутат Михаил Матвеев жестко осудил данный запрет, вынесенный советом Духовного управления мусульман России.

— Это является прямым вмешательством в экономическую деятельность государства и не только экономическую. И если мигранты, занятые в сфере торговли, логистики, транспорта, доставки еды начнут бойкотировать перевозку каких-то продуктов, то это может дойти до абсурда, — заявил законодатель.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске насчитали более 700 киосков шаурмы, блинных — в два раза меньше. 

Фото freepik, автор: topntp26

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

Правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Правительство Российской Федерации продлило до конца 2026 года действие упрощенного порядка ввоза электроники на территорию страны. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мера направлена на обеспечение стабильности внутреннего рынка и предотвращение дефицита электронных устройств. Упрощения касаются процедуры получения нотификации (уведомления о намерении ввести на территорию страны), обязательной для устройств с функциями шифрования. Это касается смартфонов, планшетов, компьютеров и ноутбуков. Как отмечено на официальном сайте правительства РФ, «такие решения принимаются для того, чтобы поддерживать баланс на потребительском рынке».

Читать полностью

Рейтинг прибыльности инвестиций в 2025 году возглавили драгметаллы

Автор: Оксана Мочалова

Золото, корпоративные облигации и рублевый депозит стали самыми прибыльными инструментами для российских инвесторов, в том числе новосибирских, в 2025 году. Такой вывод следует из рейтинга, подготовленного аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza. Он основан на расчете рублевой доходности при вложении 100 тысяч рублей в начале года и продаже актива в конце декабря.

По данным экспертов, финансовый ландшафт года формировался в условиях постепенной нормализации после периода повышенной турбулентности. Ключевым драйвером изменений стала последовательная смена денежно-кредитной политики Банка России, который за год снизил ключевую ставку в общей сложности на 5 процентных пунктов — с 21% до 16%: в июне, в июле, в сентябре, в октябре и, наконец, в декабре. Дополнительное влияние оказало значительное укрепление рубля в первой половине года и его последующая стабилизация, что снизило инвестиционную привлекательность валютных инструментов в рублевом выражении.

Читать полностью

В Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения

Автор: Оксана Мочалова

В Тогучинском районе будет прекращено автомобильное движение по дороге К-16 («129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак», от 107 до 110 км). Ограничения связаны с проведением плановых взрывных работ на «Камнереченском щебеночном заводе», сообщили в пресс-службе регионального ТУАД. Соответствующий приказ подписан Минтрансом Новосибирской области.

— Ограничения в 2026 году установлены в следующие дни: 16 и 30 января, 10 и 24 февраля, 13 и 27 марта, 10 и 29 апреля, 8, 19 и 29 мая, 8, 19 и 30 июня, 7, 17, 24 июля, 7 и 21 августа, 15 и 29 сентября, 13 и 30 октября, 13 и 27 ноября, 11 и 29 декабря, — говорится в сообщении.

Читать полностью

«Российская полка» станет обязательной для ритейла Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Федеральный закон о «российской полке» вступит в силу в 2026 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Законопроект, инициированный ведомством, уже согласован всеми заинтересованными ведомствами и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. После этого документ будет направлен в правительство для окончательного утверждения.

Цель нововведения — повысить заметность продукции российских производителей, в том числе представленной на рынке Новосибирска.

Читать полностью

Культ-итоги года в Новосибирске содержат примерно поровну радостей и печалей

Если начинать с реалий больших и многосоставных, то главный позитивный тренд 2025 года был в том, что Новосибирск репутационно зафиксировал себя в номинации «Город фестивалей».

Причём, зафиксировал уверенно — всей стране видно. В 2025-м тут практически единой цепочкой прошли несколько фестивалей документального кино и череда больших театральных фестивалей — Международный Летний театральный фестиваль в «Красном факеле», Международный фестиваль «Перекрёсток» в Театре кукол (НОТЕК), фестиваль музыкальных театров «Другие берега», фестиваль «Гравитация» в театре «Старый дом», VI Рождественский арт-фестиваль в театре «Глобус».

Читать полностью

Финал театрального года в Новосибирске принёс большой урожай музыкальных сказок

Полтора предновогодних месяца в наших театрах — традиционный контекст для сценических сказок. Традиция эта заложена и даже сакрализирована «Щелкунчиком» Чайковского. А НОВАТ, соответственно, её главный носитель. В Новосибирске говорим «Щелкунчик» (6+)— подразумеваем НОВАТ.

И в этом сезоне хореографическая сказка о разумной дробилке для орехов — тоже абсолютная доминанта НОВАТовского декабря и января. Версия Юрия Григоровича, разнообразие составов и множество показов.

Читать полностью
