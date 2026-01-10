Мусульмане диктуют меню: рестораторы Новосибирска отказываются от свинины

Две противоречащие друг другу тенденции параллельно развиваются в новосибирском общепите. Рестораторы начинают постепенно отказываться от свинины в своем меню, стараясь придерживаться мусульманских традиций. При этом визит в заведения с животными уже считается нормой. Об этом рассказала вице-председатель Новосибирского реготделения «Опора России» Мария Гаранина.

— Действительно, многие рестораторы опасаются включать в блюда свинину, чтобы не расстраивать гостей-мусульман. При этом те же самые рестораторы допускают в заведения собак, что грубо нарушает нормы шариата, — рассуждает эксперт в диалоге с журналистом Infopro54.

Напомнила вице-президент и о недавнем инциденте, очевидцем которого стал известный шеф-повар и исследователь русской кухни Максим Сырников. В разгар предновогоднего ажиотажа в одном из популярных ресторанов сломалась мясорубка. Шеф-повар решил обратиться за помощью к коллеге из соседнего заведения и измельчить мясо в фарш на их кухне. Но получил категоричный отказ после того, как уточнил, что перемалывать на агрегате будут не только говядину, но и свинину. Так же поступили еще в семи ресторанах, заявив: «Все, что угодно, но только не свинину».

Интересно, что ни в одном из этих заведений в описании меню не было упоминаний о халяле или кашруте, — все они позиционировали себя, как рестораны русской и европейской кухни.

И рестораторов можно понять. Доля мусульманского населения в столице Сибири становится все больше, а заведениям общепита все сложнее «выживать» в условиях жесткой конкуренции. Только с начала 2026 года в Новосибирске уже закрылось шесть кафе и ресторанов. Владельцам заведений не остается ничего иного, как идти навстречу своим гостям. Отсюда и возникшее противоречие.

— Если у нас, православных, нет жестких запретов принимать пищу, когда рядом собаки (животных запрещено допускать в церковь, но и то не из соображений их нечистоты, а по причине благоговения перед домом Божиим), то у мусульман собака считается животным нечистым. Заведение не может считаться халяльным, если в него допускают собак, а принимать пищу рядом с собакой вообще считается крайне нежелательным, — дополняет Марина Гаранина.

Между тем, в конце прошлого года в Госдуме уже обсуждали запрет на доставку не халяльных продуктов курьерами-мусульманами. Тогда депутат Михаил Матвеев жестко осудил данный запрет, вынесенный советом Духовного управления мусульман России.

— Это является прямым вмешательством в экономическую деятельность государства и не только экономическую. И если мигранты, занятые в сфере торговли, логистики, транспорта, доставки еды начнут бойкотировать перевозку каких-то продуктов, то это может дойти до абсурда, — заявил законодатель.

