Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

10 января в Новосибирске ожидаются метель и сильный снегопад. Резкие порывы ветра будут достигать 18 м/с. Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области. В связи с этим в телеграм-канале регионального ГАИ к водителям обратились с призывом воздержаться от поездок.

— Осадки в виде снега, метели, снежные заносы и сужение проезжей части в результате выпавших осадков, а также велокурьеры в населенных пунктах, будут способствовать сохранению сложной дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, — сообщили в МЧС региона.

В Западно-Сибирском УГМС прогнозируют на 10 января облачную погоду с кратковременными прояснениями. Переменная облачность будет сопровождаться обильными снегопадами, которые могут образовывать серьезные заносы га дорогах. Ветер синоптики обещают юго-западный с переходом на северо-западный, местами порывы будут достигать 18 м/с. Ночные температуры до -22 °С днем достигнут -5, -10 °С.

— Советуем выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, а также быть предельно осторожными при выполнении манёвров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, — обратились к водителям в ГАИ.

Соблюдать меры безопасности рекомендовано и пешеходам. В первую очередь дорожники призывают при переходе проезжей части во время плохой видимости использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Тогучинском районе вводятся временные ограничения движения.