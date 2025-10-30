«Мы уничтожаем малый и средний бизнес»: в Новосибирске вырастет налог на дорогую коммерческую недвижимость

В Новосибирской области с 1 января 2026 года повышается ставка по налогу на имущество, которое облагается по кадастровой стоимости, с 2% до 2,5%. Речь идет об объектах, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Это решение в первом чтении утвердили депутаты регионального парламента.

Как пояснил министр финансов Виталий Голубенко, сегодня по кадастровой стоимости налогом облагаются 3200 объектов недвижимости, расположенных в регионе. Кадастровую стоимость свыше 300 млн имеют около 100. Из них 62 объекта относятся к виду экономической деятельности «операции с недвижимым имуществом», то есть это преимущественно девелоперское назначение объекта. 20 объектов — из сферы торговли и 18 объектов указаны собственниками как «иные виды деятельности».

— Мы оценили ситуацию с повышением налоговой нагрузки на дорогие объекты, и она совершенно незначительная: отношение налога к выручке, которую показали собственники, от 0,02% до 0,03%. Соответственно, в случае принятия этого решения дополнительные поступления в 2026 году составят 329 млн рублей, в 2027-м — 438 млн рублей, — констатировал министр.

Кроме того, Минфин предложил понизить пороговое значение площади административных и торгово-офисных помещений, которые будут облагаться налогом по кадастровой стоимости: площадь таких объектов снизится с 3000 кв. м до 1500 кв. м.

— При этом количество налогооблагаемых объектов у нас вырастет на 718 объектов, а в бюджет за год поступит дополнительно 281 млн рублей, — добавил Голубенко.

Он подчеркнул, что эта инициатива вступит в силу с 1 января 2027 года, а 2026 год будет подготовительным, чтобы у департамента имущества области было время для обследования объектов: используются ли они как административные или торгово-офисные помещения, включить их в реестр и передать данные налоговикам.

Для администрирования этих законодательных инициатив госораганм придется увеличивать штаты на 11 человек или 20 млн рублей в год. Однако в соотношении с дополнительными доходами министр назвал это «экономически оправданным действием».

Ряд депутатов раскритиковали эти налоговые инициативы Минфина региона.

— Решение о повышении кадастровой стоимости, увеличении налоговой нагрузки ассоциируется с принципом: «чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить». Все эти законы направлены на уничтожение малого и среднего бизнеса. Я голосовать за это не буду. У нас здесь много предпринимателей, но они почему-то молчат. Может быть, надеются на какие-то налоговые вычеты? Может, чиновникам все-таки стоит проявить благоразумие, иначе к концу 2026 года эти налоги просто некому будет платить, — заявил депутат и девелопер Вячеслав Илюхин.

Депутат, основатель TS GROUP, собственник пятизвездочных отелей и бизнес-центров Александр Бойко поинтересовался у Виталия Голубенко: оценивал ли Минфин долю налога на имущество в арендной плате по тем объектам, которые облагаются по кадастровой стоимости.

— По вашему предложению он будет составлять 310% от месячной арендной платы в год, то есть 3 месяца в году. При этом он просто есть, и никого не волнует, есть ли в это время на объекте арендатор или нет. Кроме того, к примеру, на днях ввели в эксплуатацию бизнес-центр «Манхэттен», который стоял заброшенным почти 20 лет. Собственники продали семь этажей, остальные оставили себе. При этом налогообложение объектов на разных этажах у разных собственников будет отличаться в десятки раз, — констатировал Бойко.

Он предложил не увеличивать процент до 2,5%, а оставить его на прежнем уровне — 2%, но собирать со всех владельцев коммерческой недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости.

— Это позволит вам собрать не 360 млн, а 5 млрд рублей. Вы говорите, что сейчас трудно бюджету, но трудно и бизнесу. А бизнес — это сообщающиеся сосуды. Если вы поднимаете налоги, повышается арендная ставка, а значит, арендатор уйдет к тому, у кого есть возможность ее не повышать, где нет этого налога, — подчеркнул Бойко.

В итоге большинством голосов законопроект был принят в первом чтении. Поправки, предложенные депутатами, будут рассматриваться при подготовке документа ко второму чтению.

Напомним, по данным экспертов, в последнее время в Новосибирске растет предложение по продаже торговой и офисной недвижимости.

По данным Минфина, по налогу на имущество организаций на 1 октября 2025 года в бюджет поступили 12,7 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2024 году — 14,1 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов.