Рекламодателям

На рынке Новосибирска жесткий дефицит производственных помещений

  • 15/10/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
На рынке Новосибирска жесткий дефицит производственных помещений
При этом в изобилии представлены склады, машино-места и кладовые

Предложение растет почти во всех сегментах

В Новосибирской области растет количество объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик».

  • Лидером по приросту в Новосибирске за 9 месяцев 2025 года стали машино-места — 44,3%, по сравнению с 2024 годом. При этом цены на такие объекты выросли в среднем на 9%.

— Эта динамика связана с новыми строительными трендами. Машино-места закладываются застройщиками как для получения дополнительной прибыли, так и для реализации концепции «двора без машин», которая предполагает использование отдельно стоящих паркингов, — пояснили эксперты сервиса.

В августе сообщалось, что цены за парковки в Новосибирске перевалили за миллион рублей.

  • На втором месте по динамике объявления о продаже кладовых — 42,1%. Такие объекты за год подорожали на 31,3%.

— Кладовки продаются неплохо. Чаще всего такие лоты приобретают в новостройках. Их средняя площадь составляет 2-3 квадрата. Средняя цена — 200 тысяч рублей. В формировании стоимости учитывается локация здания, качество строительных материалов, также, как и в квартирах, — ранее рассказывал Infopro54 руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

По его словам, наибольшей популярностью кладовые пользуются в жилье комфорт-класса. Следом идут бизнес- и премиум-класс.

  • На третьем месте гаражи — 40,7%, с ростом цен за год на 22,6%.

Стоит отметить, что большинство владельцев гаражей в Новосибирской области до сих пор не оформили на них право собственности.

  • Самый большой рост цен в объявлениях о продаже в регионе за год продемонстрировали торговые помещения — 34.9%.

Эксперты не исключают, что это следствие активного развития онлайн-торговли в регионе. По данным областного Минпромторга, в 2025 году оборот интернет-продаж в регионе уже превысил 92 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году на долю интернет-продаж пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли или свыше 136 млрд рублей.

  • Отрицательная динамика была у складской недвижимости. Цены предложения на такие объекты за год упали на 45.8%, при этом само предложение на площадке выросло на 20,5%.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года, по данным консалтинговой компании CORE.XPВ, в Новосибирске сформировался переизбыток складов. Большой объем предложения в субаренде сказывается на стоимости этой недвижимости. Запрашиваемые ставки аренды складов в среднем в Новосибирской области составляют 11-12 тысяч рублей за «квадрат» в год за, тогда как в начале 2025-го они были на уровне 11,5-12,5 тысячи.

  • Предложение производственных помещений к продаже упало на 18%, при этом цены на такие объекты снизились за год на 6,8%.

Напомним, в регионе уже несколько лет идет редевелопмент промышленных территорий, которые застраиваются жильем.

  • Предложение офисных площадей выросло на 25,2%, а цены продажи на 14,9%.

Стоит отметить, что аналитики классифайда «Витрина недвижимости Restate» ранее поясняли, что за год стоимость квадратного метра в офисной недвижимости в Новосибирске выросла на 23 976 рублей (25,5%) и составила 117 920 рублей. По данным сертифицированного аналитика-консультанта Российской гильдии риэлторов, руководителя компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средняя цена офисной недвижимости в Новосибирске была несколько ниже — в августе 106,5 тыс. за 1 кв.м. Динамика за 12 месяцев – порядка 35%. Рост связан с высокой инфляцией, высоким спросом на офисы в первой половине года (во второй половине года он снизился), а также с ростом налогов.

В топах — офисы

Если говорить об аренде, то на площадке «Домклик» за год на 56% выросло предложение офисной недвижимости, на 43.6% — складов, на 9,8% — производственных зданий.

По динамике цен аренды в Новосибирской области лидируют производственные здания (+35%) и здания свободного назначения (13,6%).

— Дефицит предложения производственных помещений в продаже наблюдается по всей стране. При этом при снижении предложения цены на данные объекты демонстрируют уверенный рост ставки аренды, — констатировали аналитики сервиса.

Стоимость аренды кладовых на площадке рухнула за год на 88%, машино-мест на 15,7%, офисов — на 14,9%. Елена Ермолаева рассказывала редакции, что доля свободных офисных площадей в бизнес-центрах Новосибирска, которая держалась на низком уровне в 2024 года, начала расти. Однако уровень вакантных площадей составляет порядка 2,9%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что «золотой век» коммерческой недвижимости Новосибирска закончился в 2007 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

428

Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : склады машино-места коммерческая недвижимость гаражи аренда


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На рынке Новосибирска жесткий дефицит производственных помещений
15/10/25 16:00
Бизнес Недвижимость Промышленность
Второй поток «Героев НовоСибири» приступил к обучению
15/10/25 15:44
Власть
Власти Новосибирской области взяли под контроль поставки топлива
15/10/25 15:00
Власть Общество
За знание ПДД предложили начислять баллы на ЕГЭ в Новосибирской области
15/10/25 14:00
Общество
Новосибирск тестирует цифровой ID для подтверждения возраста в магазинах
15/10/25 13:20
Власть
В Новосибирске продолжают регистрировать тяжелые случаи постковидного синдрома
15/10/25 13:05
Медицина Общество
«Не очень справились»: Новосибирск передает «Спецавтохозяйство» правительству области
15/10/25 12:00
Власть Общество
В Новосибирской области на ферме в Крыловке выявили очаг бешенства
15/10/25 11:00
Агропром Общество
В Новосибирске подешевели некоторые модели подержанных автомобилей
15/10/25 10:00
Покупателем новосибирского «Сибэлектротерма» стал «СКБ Сибэлектротерм»
15/10/25 9:00
Бизнес Власть Промышленность
Новосибирский театр «Тринадцатый трамвай» обновил своё имя и концепцию
14/10/25 19:00
Город Культура Общество
В Новосибирске 14% собиравшихся делать аборт женщин, отговорили от этого решения
14/10/25 18:00
Медицина Общество
В четырёх районах Новосибирска не исключают перебои с водоснабжением
14/10/25 17:30
Общество
В МКУ «Ритуальные услуги» Новосибирска новый директор
14/10/25 17:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на торги выставят участки в новом микрорайоне «Интеград»
14/10/25 16:30
Бизнес Власть Недвижимость
Новосибирская область инвестирует в здоровое питание школьников
14/10/25 16:14
Власть
В России режут квоты на привлечение иностранных работников из визовых стран
14/10/25 16:00
Бизнес Власть Общество
В «САХ» прокомментировали расторжение мусорной концессии в Новосибирске
14/10/25 15:30
Бизнес Власть
«Дальше поломок будет больше»: в Новосибирске рассказали о проблемах ремонта томографов в условиях санкций
14/10/25 15:00
Бизнес Медицина Общество
В Новосибирске планируют решить вопрос с 70% коммерческих долгостроев
14/10/25 14:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять