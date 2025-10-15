На рынке Новосибирска жесткий дефицит производственных помещений

Предложение растет почти во всех сегментах

В Новосибирской области растет количество объявлений о продаже и аренде коммерческой недвижимости. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик».

Лидером по приросту в Новосибирске за 9 месяцев 2025 года стали машино-места — 44,3%, по сравнению с 2024 годом. При этом цены на такие объекты выросли в среднем на 9%.

— Эта динамика связана с новыми строительными трендами. Машино-места закладываются застройщиками как для получения дополнительной прибыли, так и для реализации концепции «двора без машин», которая предполагает использование отдельно стоящих паркингов, — пояснили эксперты сервиса.

В августе сообщалось, что цены за парковки в Новосибирске перевалили за миллион рублей.

На втором месте по динамике объявления о продаже кладовых — 42,1%. Такие объекты за год подорожали на 31,3%.

— Кладовки продаются неплохо. Чаще всего такие лоты приобретают в новостройках. Их средняя площадь составляет 2-3 квадрата. Средняя цена — 200 тысяч рублей. В формировании стоимости учитывается локация здания, качество строительных материалов, также, как и в квартирах, — ранее рассказывал Infopro54 руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов.

По его словам, наибольшей популярностью кладовые пользуются в жилье комфорт-класса. Следом идут бизнес- и премиум-класс.

На третьем месте гаражи — 40,7%, с ростом цен за год на 22,6%.

Стоит отметить, что большинство владельцев гаражей в Новосибирской области до сих пор не оформили на них право собственности.

Самый большой рост цен в объявлениях о продаже в регионе за год продемонстрировали торговые помещения — 34.9%.

Эксперты не исключают, что это следствие активного развития онлайн-торговли в регионе. По данным областного Минпромторга, в 2025 году оборот интернет-продаж в регионе уже превысил 92 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году на долю интернет-продаж пришлось 12.7% от совокупного оборота розничной торговли или свыше 136 млрд рублей.

Отрицательная динамика была у складской недвижимости. Цены предложения на такие объекты за год упали на 45.8%, при этом само предложение на площадке выросло на 20,5%.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года, по данным консалтинговой компании CORE.XPВ, в Новосибирске сформировался переизбыток складов. Большой объем предложения в субаренде сказывается на стоимости этой недвижимости. Запрашиваемые ставки аренды складов в среднем в Новосибирской области составляют 11-12 тысяч рублей за «квадрат» в год за, тогда как в начале 2025-го они были на уровне 11,5-12,5 тысячи.

Предложение производственных помещений к продаже упало на 18%, при этом цены на такие объекты снизились за год на 6,8%.

Напомним, в регионе уже несколько лет идет редевелопмент промышленных территорий, которые застраиваются жильем.

Предложение офисных площадей выросло на 25,2%, а цены продажи на 14,9%.

Стоит отметить, что аналитики классифайда «Витрина недвижимости Restate» ранее поясняли, что за год стоимость квадратного метра в офисной недвижимости в Новосибирске выросла на 23 976 рублей (25,5%) и составила 117 920 рублей. По данным сертифицированного аналитика-консультанта Российской гильдии риэлторов, руководителя компании RID Analytics Елены Ермолаевой, средняя цена офисной недвижимости в Новосибирске была несколько ниже — в августе 106,5 тыс. за 1 кв.м. Динамика за 12 месяцев – порядка 35%. Рост связан с высокой инфляцией, высоким спросом на офисы в первой половине года (во второй половине года он снизился), а также с ростом налогов.

В топах — офисы

Если говорить об аренде, то на площадке «Домклик» за год на 56% выросло предложение офисной недвижимости, на 43.6% — складов, на 9,8% — производственных зданий.

По динамике цен аренды в Новосибирской области лидируют производственные здания (+35%) и здания свободного назначения (13,6%).

— Дефицит предложения производственных помещений в продаже наблюдается по всей стране. При этом при снижении предложения цены на данные объекты демонстрируют уверенный рост ставки аренды, — констатировали аналитики сервиса.

Стоимость аренды кладовых на площадке рухнула за год на 88%, машино-мест на 15,7%, офисов — на 14,9%. Елена Ермолаева рассказывала редакции, что доля свободных офисных площадей в бизнес-центрах Новосибирска, которая держалась на низком уровне в 2024 года, начала расти. Однако уровень вакантных площадей составляет порядка 2,9%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что «золотой век» коммерческой недвижимости Новосибирска закончился в 2007 году.