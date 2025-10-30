Новосибирская область анонсирует более 7000 событий ко Дню народного единства

На пресс-конференции, посвященной предстоящему Дню народного единства, министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и заместитель министра региональной политики Дмитрий Петров поделились информацией о запланированных культурных мероприятиях. 4 ноября Новосибирская область присоединится к всероссийскому празднованию. В каждом уголке области пройдут разнообразные события: от концертов и лекций до театральных представлений и выставок, объединенных общим девизом «Народов много – Родина одна!».

Юлия Шуклина подчеркнула, что День народного единства служит важным напоминанием о силе, заключенной в единстве, уважении к общей истории и взаимном доверии. Она отметила, что создание атмосферы взаимопонимания и культурного обмена особенно значимо в многонациональной стране. Праздничная программа разработана с учетом интересов всех жителей, от самых отдаленных районов до гостей Новосибирска, и включает фестивали, концерты, театральные постановки, выставки и акции, призванные объединить людей разных поколений и взглядов вокруг идеи сохранения единства страны.

Дмитрий Петров акцентировал внимание на масштабной программе мероприятий, охватывающей всю Новосибирскую область. Он подчеркнул, что каждый житель региона может принять участие в различных событиях, включая концерты, спортивные соревнования, библиотечные встречи и культурные акции. В текущее непростое время День народного единства предоставляет возможность почувствовать связь с историей, культурой и друг с другом, а также испытать гордость за свою страну и свой народ.

Центральной площадкой празднования станет «Локомотив Арена», где 4 ноября состоится традиционный фестиваль «Народное единство». В рамках фестиваля будет организован гастрономический праздник «Кухни народов России» с кулинарными мастер-классами и дегустацией блюд русской кухни, а также ярмарка «Ремесленная слобода». В качестве основного события заявлен концерт «Россия молодая: в единстве сила», в котором примут участие новосибирские студенты и участники проекта «Ну-ка, все вместе». Завершится концерт выступлением кавер-группы «Айвазовский Оркестра». Всего в регионе запланировано более 7000 мероприятий.

4 ноября 2025 года телеканал «Сибирь 24» покажет 18-часовой телемарафон, посвященный Дню народного единства и Году защитника Отечества. Марафон создан региональными филиалами ВГТРК из 8 федеральных округов и расскажет о Родине, ее защитниках, подвигах и единстве. ГТРК «Новосибирск» выступила базовой компанией по формированию сибирского блока телемарафона.

С полной программой празднования Дня народного единства можно ознакомиться на сайте министерства культуры региона.