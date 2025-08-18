Только 4% школ в Новосибирской области испытывают нехватку учителей

В школах Новосибирской области на конец предыдущего учебного года (2024-2025) работало 26 374 учителя. Средний возраст педагогов региона — 45 лет. На начало учебного года 3,8% школ испытывают нехватку учителей, рассказали в Министерстве образования региона в ответ на запрос Infopro54.

— Особенно востребованы учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также начальных классов, — говорится в сообщении ведомства.

При этом ежегодно более 700 молодых выпускников вузов и колледжей начинают карьеру в школах Новосибирской области. В 2024 году на работу приняли 742 новых специалиста. Данные по новому учебному году пока формируются.

В ведомстве также отметили, что в школах региона трудятся 2499 мужчин-педагогов, из них только 30 работают в начальных классах.

По данным министерства образования Новосибирской области, средняя зарплата учителей в регионе в 2025 году составит 73 303 рубля в месяц. В среднем учителя работают на 1,43 ставки. Однако, по информации сайта «ГородРабот.ру», в июле 2025 года средняя зарплата преподавателя в школе Новосибирска — 41 347 рублей. Но эта статистика отражает предложения работодателей, а не реальные доходы с учетом премий, надбавок и дополнительных часов.

На минувшей неделе начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев также заявлял, что в городе нет критической ситуации с педагогами.

Он пояснил, что в Новосибирске не прекращалась работа по целевому обучению будущих учителей, когда студенты точно знают в какой школе они будут работать после окончания вуза.

— Нагрузка на учителей в городе больше нормативной. По штату это 18 часов в неделю. Сейчас большинство педагогов работает с нагрузкой 30-32 часа в неделю. Я двояко отношусь к такой перегрузке. До прихода в мэрию я 10 лет работал директором школы. Есть определенная категория педагогов, которая согласна на повышенную нагрузку, так как они хотят заработать. Закон позволяет нагружать учителя больше или меньше нормы по согласованию с работодателем, — пояснял Ахметгареев.

Он также отмечал, что 32 школы в Новосибирске работают с коэффициентом 2+.

