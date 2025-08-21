На Бугринском мосту в Новосибирске за сутки выписали 900 штрафов «за скорость»

Недавно установленный на Бугринском мосту стационарный комплекс фотовидеофиксации показал свою эффективность уже в первый день работы. С момента активации 19 августа камера зафиксировала 933 нарушения скоростного режима.

В ЦОДД региона напомнили, что с 1 января 2025 года в России вступили в силу новые штрафы за превышение скорости. За превышение на 20–40 км/ч штраф составит 750 рублей. Если превысить скорость на 40–60 км/ч, придется заплатить от 1500 до 2250 рублей. При превышении на 60–80 км/ч нарушителя ждет штраф в размере 3000–3750 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. За превышение более чем на 80 км/ч наказание будет суровее: штраф в 7500 рублей или лишение прав на полгода.

Комплекс функционирует круглосуточно. Водителей просят не превышать скорость, чтобы избежать штрафов и предотвратить аварии на стратегически важном объекте.

Стоит отметить, что в начале июля новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту. Тогда местный Шумахер разогнался до 175 км/ч, что в три раза превышает допустимую норму. А самый высокий показатель по нарушению скоростного режима в регионе был зафиксирован на загородной трассе. Там автомобиль разогнался до 225 километров в час.

Также напомним, что с сентября 2024 года в Новосибирске большая часть камер не могла направлять информацию для формирования уведомлений о штрафах, так как у них не были утверждены новые проекты организации дорожного движения (ПОДД). Сейчас проекты получает все больше камер и они вновь начинают работать в полную силу. Для водителей, которые расслабились за год, это может стать неприятным сюрпризом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских водителей с 1 сентября ждут новые правила. Водителями не смогут стать люди с общими расстройствами психологического развития и аномалиями цветового зрения.