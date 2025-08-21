Сибирские производители экспортировали соусы на миллиард рублей

В первом полугодии 2025 года на экспорт из регионов Сибири было отправлено более 6 тысяч тонн соусов на сумму свыше миллиарда рублей. Речь идет о майонезе, кетчупе, горчице, соевом соусе, маринадах, заправках, а также ингредиентах для их приготовления. По сравнению с первым полугодием 2024 года, стоимостной объем экспорта этих товаров вырос на 11%, констатировали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

По данным СТУ, экспорт продукции сибирского производства был организован в 21 страну мира. Однако, большая чать поставок — 80% — пришлась на страны Азии.

По объему экспорта соусов в округе лидирует Кузбасс (52%). Новосибирские производители на втором месте (23%), на третьем иркутские предприниматели — 16%.

Напомним, еще два года назад в Новосибирске начали формировать список производителей для экспорта продукции в Африку. В списке интересных для зарубежных покупателей товаров назывались кетчуп и майонез.

В июле 2025 в Новосибирске прошла масштабная реверсная бизнес-миссия, объединившая агропромышленные компании из разных регионов России и зарубежных дистрибьюторов. Байеры из Саудовской Аравии, ОАЭ, Таиланда, Турции и Вьетнама изучали новых партнеров-производителей для заключения контрактов.

Стоит отметить, что по данным «Коммерсанта», в 2025 году в России может быть выпущено 929 тысяч тонн (+4,5%) майонезной продукции, что позволит увеличить рост производства в два раза по сравнению с 2024 годом. По данным экспертов, опрошенных изданием, его подстегивает развитие экспорта в постсоветские и азиатские страны за счет низкой стоимости российской продукции.

